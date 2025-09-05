হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আবারও হামলা ও অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় পার্টির (জাপা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ চালানো হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার কিছু পর রাজধানীর কাকরাইলে এ হামলা ও ভাঙচুর চালায় গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। এ সময় তাঁরা অফিসের ভেতরে আগুন ধরিয়ে দেন।

জাতীয় পার্টির একাংশের প্রেসিডিয়াম সদস্য রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে এসে আমাদের দলীয় কার্যালয়ে আগুন দিয়েছে। এটা অগণতান্ত্রিক। মবের রাজনীতি চলছে।’

জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা-ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকারের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলার ঘটনার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে সংহতি সমাবেশ করেন দলটির নেতা-কর্মীরা। পরে তাঁরা পল্টনে নিজেদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দিকে রওনা দেন। এরপরই জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন কক্ষে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে সেখানে পুলিশ এলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ জলকামান থেকে পানি ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে। এতে উত্তেজিত জনতা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। পুলিশ আস্তে আস্তে জাপার কার্যালয় থেকে বিক্ষুদ্ধদের সরিয়ে সেখানে অবস্থান নিয়েছে।

জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবারও হামলা-ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। বিক্ষুব্ধরা এখন বিজয়নগর প্রধান সড়কে অবস্থান করছেন।

উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহেও একই কার্যালয়ে একাধিকবার ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল।

সম্পর্কিত

গোয়ালন্দে ‘নুরাল পাগলার’ লাশ তুলে পুড়িয়ে দিল বিক্ষুব্ধরা, আহত অর্ধশত

গান-আবৃত্তি-নৃত্যে যতীন সরকারকে স্মরণ উদীচীর

চুরির অপবাদে যুবককে পেটালেন আ.লীগ নেতা, ভিডিও ভাইরালের পর আটক

রূপগঞ্জে ৫ ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ অস্ত্র-গুলি, মাদকসহ গ্রেপ্তার

মিরপুরে চেকপোস্টে ‘সন্দেহজনক গতিবিধি’, অস্ত্র, গুলিসহ গ্রেপ্তার ২

খিলগাঁওয়ে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলায় আরও একজন গ্রেপ্তার

ফরিদপুর-৪ পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে এবার ভাঙ্গা গোলচত্বর অবরোধ, ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণবঙ্গ

ফরিদপুরে একই নম্বরের ৫টি প্রাইভেট কার, যা বলছে পুলিশ

রাজধানীতে সাবেক এমপিসহ আওয়ামী লীগের ৮ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হলো লতিফ সিদ্দিকীর ভাইকে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা