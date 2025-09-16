হোম > সারা দেশ > ঢাকা

পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিলে নির্মাণকাজ আপাতত নয়: আপিল বিভাগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

রাজধানীর সার্ক ফোয়ারা মোড়সংলগ্ন পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিলের জলাধারের উন্মুক্ত স্থানে নির্মাণকাজে স্থিতাবস্থা জারি করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ আপাতত বহাল রয়েছে।

আদেশটি স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক আজ মঙ্গলবার নট দিস উইক (চলতি সপ্তাহে নয়) বলে আদেশ দেন।

একই সঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষকে নিয়মিত লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করতে বলা হয়। এর ফলে পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিলের জলাধারের উন্মুক্ত স্থানে আপাতত কোনো ধরনের নির্মাণকাজ চলবে না বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা।

এর আগে এ-সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে গত বুধবার ওই দুই স্থানে নির্মাণকাজের ক্ষেত্রে তিন মাসের স্থিতাবস্থা জারি করেন হাইকোর্ট। এতে স্থান দুটিতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ চলবে না বলে জানিয়েছিলেন রিট আবেদনকারীদের আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

‘সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে’ প্রকল্পের কাজ এফডিসি (চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন) থেকে পলাশী পর্যন্ত সম্প্রসারণে পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিলের জলাধারের উন্মুক্ত স্থানে নির্মাণকাজের বৈধতা নিয়ে আমিরুল রাজীবসহ ৯ বিশিষ্ট নাগরিক ৯ সেপ্টেম্বর রিটটি করেন।

