ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ছাত্রদল নেতাসহ নিহত ২

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 

ঢাকার কেরানীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন আহমেদ রোমান (২৮) ও মুজিবুল হক দুর্জয় (২৫)। আহমেদ রোমান শিবচর পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক বলে জানা গেছে।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সোয়া ৯টার দিকে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আবদুল্লাহপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাস্থলে একজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে অপরজন মারা যান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে মোটরসাইকেলে ঢাকা থেকে মাওয়ার দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। মোটরসাইকেলটি আবদুল্লাহপুর থেকে কিছুদূর এগোতেই একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁদের চাপা দিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান।

হাসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক জানান, নিহতের স্বজনেরা লাশের জন্য এসেছে। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যায়নি। ঘাতক ড্রাইভার ও কাভার্ড ভ্যানটি চিহ্নিত ও আটকের চেষ্টা চলছে।

শিবচর থানা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ইমতিয়াজ আহমেদ খান জানিয়েছেন, নিহত দুই যুবক তাঁর বন্ধু এবং ছাত্রদল নেতা।

