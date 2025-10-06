নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা সোহেল রানা গ্রেপ্তার

অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং নরসিংদীর শিবপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল রানাকে (৩৪) ঢাকার বনানী থেকে গ্রেপ্তার করেছে বনানী থানা-পুলিশ। গতকাল রোববার (৫ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে বনানীর বন ভবন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
বনানী থানা সূত্রে জানা গেছে, সরকারবিরোধী মিছিলে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোহেল রানাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার সোহেল রানার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।