নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা সোহেল রানা গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

গ্রেপ্তার ছাত্রলীগ নেতা সোহেল রানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং নরসিংদীর শিবপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল রানাকে (৩৪) ঢাকার বনানী থেকে গ্রেপ্তার করেছে বনানী থানা-পুলিশ। গতকাল রোববার (৫ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে বনানীর বন ভবন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ‎

বনানী থানা সূত্রে জানা গেছে, সরকারবিরোধী মিছিলে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোহেল রানাতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

‎গ্রেপ্তার সোহেল রানার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

