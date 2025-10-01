গাড়ি বিকল হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১৫ কিমি যানজট

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রী এবং যানবাহনের চালকেরা। বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল ৬টা থেকে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (দুপুর সোয়া ১২টা) ১৫ কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি রয়েছে।
জানা গেছে, রাত থেকে মুষলধারে বৃষ্টি এবং দড়িকান্দি এলাকায় গাড়ি বিকল হওয়ায় মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে তীব্র যানজটে সৃষ্টি হয়। যাত্রী ও যানবাহনের চালকেরা দীর্ঘক্ষণ একই স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। যাঁদের কাছাকাছি গন্তব্য, তাঁরা হেঁটেই রওনা দিয়েছেন।
যানজটে আটকে থাকা ইয়াছিন আরাফাত জানান, জ্যাম লাঙ্গলবন্দ থেকে চিটাগাং রোড ছাড়িয়ে গেছে বলে শুনেছি। কেউ কেউ বলছেন কোনো একটা ব্রিজ ভেঙে গেছে আবার কেউ কেউ বলছে গাড়ি নষ্ট হয়েছে।
শরীফ নামের আরেকজন বললেন, ‘অনেকক্ষণ ধরে কাঁচপুরেই বসে রয়েছি, গাড়ি চুল পরিমাণ নড়েচড়ে না। কতক্ষণ লাগবে আল্লাহ জানেন।’
মহাসড়কের পাশে চা-দোকানি আবুল হাসেম বলেন, ‘সকাল ৬টায় দোকান খোলার পর থেকে দেখছি রাস্তায় যানজট লাইগা আছে।’
এ বিষয়ে শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিন বলেন, দড়িকান্দি এলাকায় রড বহনকারী বড় একটি গাড়ি বিকল হওয়ায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এর পাশাপাশি গাড়ির দ্বিগুণ চাপ রয়েছে। সাইনবোর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিল যানজট। বর্তমানে জট ছুটতে শুরু করেছে।
কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী বলেন, ‘বৃষ্টির পাশাপাশি গাড়ির দ্বিগুণ চাপ থাকায় যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। এখন ছুটতে শুরু করেছে। আমরা ক্লিয়ার করছি।’