সিগন্যালে প্রাইভেটকার আটকে পড়া নিয়ে ট্রাফিক পুলিশকে মারধর, গ্রেপ্তার একজন

রাজধানীর খিলগাঁও রেলক্রসিংয়ের দক্ষিণ পাশে দায়িত্ব পালনকালে এক ট্রাফিক পুলিশকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় মো. আনোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। পরে খিলগাঁও থানায় পুলিশের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া, আহত করা, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
মঙ্গলবার বিকেলে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশনস) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
তালেবুর রহমান জানান, মঙ্গলবার পৌনে ৩টার দিকে রাজধানীর খিলগাঁও রেলগেট ক্রসিংয়ের দক্ষিণ পাশে দায়িত্বরত ছিলেন ট্রাফিক বিভাগের এক কনস্টেবল। এ সময় তিনি উত্তর দিক বন্ধের সিগন্যাল দিলে একটি প্রাইভেট কার সিগন্যালে আটকে পড়ে। পরে প্রাইভেট কার আরোহী এ নিয়ে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। বিকেল ৩টার দিকে ঐ ব্যক্তিসহ আরও ৬-৭টি মোটরসাইকেলে করে ১০-১২ জন লোক খিলগাঁও রেলক্রসিং সিগন্যালে আসে এবং দায়িত্বরত সেই পুলিশ সদস্যকে এলোপাতাড়ি মারধর করতে থাকে।
পুলিশ আরও জানায়, ঘটনার সময় কাছাকাছি থাকা বিট কর্মকর্তা তাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসলে সেও মারধরের শিকার হয়। পরে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে তারা ঘটনাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অবহিত করলে খিলগাঁও থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং ঘটনাস্থল থেকে মো. আনোয়ার হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় অন্যরা দ্রুত সটকে পড়ে।
গ্রেপ্তারকৃতসহ আরও দুজন এবং অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জনের বিরুদ্ধে পুলিশের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া, আহত করা, প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে খিলগাঁও থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।