নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজবাড়ীতে মিছিল-সমাবেশ

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজবাড়ীতে বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজবাড়ীতে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা হয়েছে। আজ শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেলে এই মিছিল-সমাবেশে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের দাবি তোলা হয়।

আজ বিকেল ৫টার দিকে গণঅধিকার পরিষদ রাজবাড়ী জেলা শাখার নেতা-কর্মীরা শহরের বড়পুল এলাকায় রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে সাড়ে ৫টার দিকে বড়পুল থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে এসে রাজবাড়ী প্রেসক্লাবের সামনে সড়কে পথসভা করেন তাঁরা।

পথসভায় বক্তারা বলেন, স্বৈরাচার আবার জাতীয় পার্টির কাঁধে ভর করে বাংলাদেশে পুনর্বাসিত হতে চায়। আর জাতীয় পার্টিকে শক্তি জোগাচ্ছে সরকারেরই একটি অংশ। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ ও ভিপি নুরসহ অন্য নেতা-কর্মীদের ওপর হামলাকারীদের আইনের আওতায় না আনা হলে সারা দেশে জাতীয় পার্টির কার্যালয় গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

পথসভায় আরও বক্তব্য দেন গণঅধিকার পরিষদ রাজবাড়ী জেলা শাখার সভাপতি শরিফুল ইসলাম, সদস্যসচিব রবিউল আজম, ফজলে রাব্বি, শাহিন আলম, মাওলানা আরিফুল ইসলাম, মীর মাহমুদ সুজন প্রমুখ।

এদিকে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের দাবিতে বিকেলে রাজবাড়ী প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

