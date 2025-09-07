ঢাকা মহানগর আ.লীগ নেতা শফিকুর রহমান গ্রেপ্তার

ঢাকা মহানগর উত্তর ৩১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শফিকুর রহমানকে (৬১) গ্রেপ্তার করেছে সিটিটিসি। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) জানিয়েছে, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ বিভাগের একটি টিম মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে শফিকুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার শফিকুর রহমান মোহাম্মদপুর থানার একটি চাঁদাবাজি মামলার এজাহারনামীয় আসামি।। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে জুলাই গণহত্যার একটি মামলা রয়েছে।
গ্রেপ্তার শফিকুর রহমানকে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।