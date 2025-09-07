হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ঢাকা মহানগর আ.লীগ নেতা শফিকুর রহমান গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ঢাকা মহানগর উত্তরের ৩১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শফিকুর রহমান গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা মহানগর উত্তর ৩১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শফিকুর রহমানকে (৬১) গ্রেপ্তার করেছে সিটিটিসি। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি) জানিয়েছে, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিটিটিসির স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ বিভাগের একটি টিম মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে শফিকুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার শফিকুর রহমান মোহাম্মদপুর থানার একটি চাঁদাবাজি মামলার এজাহারনামীয় আসামি।। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে জুলাই গণহত্যার একটি মামলা রয়েছে।

গ্রেপ্তার শফিকুর রহমানকে মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

মায়ের শোয়ার ঘরে খাটের নিচে শিশুসন্তানের লাশ

সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা খন্দকার গ্রেপ্তার

আন্দোলনে অচল ৪০ দিন, তবুও তেল খরচ কোটি টাকা: নগর ভবনে দুদকের অভিযান

মধ্যরাতে কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা ও ভাঙচুর

গোয়ালন্দে পুলিশের ওপর হামলার মামলায় গ্রেপ্তার ৫

জাকসুর ভিপি পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিলের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

টাঙ্গাইলে মুখোমুখি কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাবেশ, ১৪৪ ধারা জারি

একে অপরের বিরুদ্ধে সীমানা লঙ্ঘনের অভিযোগ ইউএনও ও ইজারাদারের

সিসা বারের মামলায় সেলিম প্রধানসহ ৯ জন কারাগারে

জাকসুতে অমর্ত্যের ভিপি প্রার্থিতা ফেরত চেয়ে মেঘমল্লার বললেন, নীলনকশা আমরা চিনি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা