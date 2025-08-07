হোম > সারা দেশ > ঢাকা

শ্রীনগরে অবৈধভাবে মাটি ভরাটের অপরাধে একজনের কারাদণ্ড, একজনকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি

জব্দ করা বালুভর্তি ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে অবৈধভাবে ডাম্পট্রাক দিয়ে মাটি ভরাটের অপরাধে একজনকে কারাদণ্ড, অপর একজনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় একটি মাটি কাটার যন্ত্র (ভেকু) ও একটি বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়।

বুধবার (৬ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে উপজেলার তন্তর ইউনিয়নের কুমারভোগ ব্রিজসংলগ্ন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) গোলাম রাব্বানী সোহেলের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ দণ্ড প্রদান করেন।

জব্দ করা বালুভর্তি ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

এ সময় তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি মাটি কাটার যন্ত্র ও একটি বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়। পরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে সড়ক পরিবহন আইনে এক ব্যক্তিকে সাত দিনের কারাদণ্ড এবং অপর একজনকে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনে ১ লাখ ১০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং তার কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, জনস্বার্থে অবৈধভাবে মাটি ভরাট ও পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

সম্পর্কিত

খাল দখল কোম্পানির চার মাঠে জলাবদ্ধতা

ডলার কেনার নামে প্রতারণা, কোটি টাকার জাল নোটসহ গ্রেপ্তার ২

ব্রিটিশ এমবিই খেতাবে ভূষিত হলেন শাহীন আনাম

মাটি ভরাটকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, দুজনকে কুপিয়ে জখম

টিএসসিতে যুদ্ধাপরাধীদের ছবি প্রদর্শনীর প্রতিবাদে ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ প্রদর্শন

আইইউবিএটির ছাত্রকে ‘চোর’ বলে বাসে তুলে গণপিটুনি

প্রয়াত উপদেষ্টা হাসান আরিফের ছেলের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগ মা–বোনের

চাঁদাবাজির টাকায় মোটরসাইকেল কেনেন বহিষ্কৃত বাগছাস নেতা অপু

এবার মেজর সাদিকের স্ত্রী ডিবি হেফাজতে

‘কারাগারে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রলীগ-যুবলীগও মারধর করত’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা