শ্রীনগরে অবৈধভাবে মাটি ভরাটের অপরাধে একজনের কারাদণ্ড, একজনকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে অবৈধভাবে ডাম্পট্রাক দিয়ে মাটি ভরাটের অপরাধে একজনকে কারাদণ্ড, অপর একজনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় একটি মাটি কাটার যন্ত্র (ভেকু) ও একটি বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়।
বুধবার (৬ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে উপজেলার তন্তর ইউনিয়নের কুমারভোগ ব্রিজসংলগ্ন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) গোলাম রাব্বানী সোহেলের ভ্রাম্যমাণ আদালত এ দণ্ড প্রদান করেন।
এ সময় তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে একটি মাটি কাটার যন্ত্র ও একটি বালুভর্তি ট্রাক জব্দ করা হয়। পরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে সড়ক পরিবহন আইনে এক ব্যক্তিকে সাত দিনের কারাদণ্ড এবং অপর একজনকে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনে ১ লাখ ১০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং তার কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।
তিনি আরও বলেন, জনস্বার্থে অবৈধভাবে মাটি ভরাট ও পরিবেশবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।