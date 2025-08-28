হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ফরিদপুরে যুবলীগ নেতার নেতৃত্বে বসতবাড়ি ভাঙচুর, আহত ৮

ফরিদপুর প্রতিনিধি

বাড়িতে হামলা। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে যুবলীগ নেতার নেতৃত্বে হামলায় বসতঘর ভাঙচুরসহ উভয় পক্ষের অন্তত আটজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজন ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের বিদ্যাধর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলামের (সরফেজ) নেতৃত্বে হামলা চালানো হয় বলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অভিযোগ করেন। এ সময় ছয়টি বসতঘরেও ভাঙচুর চালান হামলাকারীরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, যুবলীগ নেতা শরিফুল ইসলাম ও স্থানীয় বোরহান মিয়া গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। এর জেরে ওই যুবলীগ নেতার নেতৃত্বে ২০-৩০ জনের একটি দল লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে গ্রামের প্রতিপক্ষ বোরহান মিয়া গ্রুপের আলমগীর মিয়া, আইয়ুব মিয়া, ব্রাহ্মণ জাটিগ্রামের মান্নু খান্দার, ইলিয়াস মিয়া, ওহিদুর মিয়া ও আওলাদ মিয়ার বাড়িতে হামলা চালায়।

এ সময় ঘরবাড়ি ও আসবাপত্র ভাঙচুর করা হয়। এতে বাধা দেওয়ায় তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে আলফাডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে আসা হয়। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে আলমগীর মিয়া (৫৫) ও তাঁর ছেলে মো. হামিম মিয়ার (২৭) অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে যুবলীগ নেতা শরিফুল ইসলামের মোবাইলে যোগাযোগ করলে নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়।

এর সত্যতা নিশ্চিত করে আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ জালাল আলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। এ বিষয়ে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

