আবাসিক হোটেলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ, বাঁধা ছিল দুই হাত

কিশোরগঞ্জে আবাসিক হোটেলের কক্ষ থেকে হাত বাঁধা অবস্থায় নাহিদ খান ওরফে অভি (৩৪) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন বলে তাঁর স্বজনেরা জানিয়েছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে জেলা শহরের স্টেশন রোডের হোটেল গোল্ডেন পার্ক নামের একটি আবাসিক হোটেলের কক্ষে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় অভির লাশ পাওয়া যায়। তবে গামছা দিয়ে দুই হাত বাঁধা অবস্থায় লাশ পাওয়া নিয়ে অভির স্বজনদের সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।
নাহিদ খান ওরফে অভি কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার তালজাঙ্গা এলাকার আবদুল হক খানের ছেলে।
গোল্ডেন পার্ক হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায়, গত বুধবার সন্ধ্যায় নাহিদ খান তিন তলার ৩০৪ নম্বর কক্ষটি ভাড়া নেন। এর পর থেকে তিনি সেখানেই ছিলেন। তবে বৃহস্পতিবার দুপুর গড়িয়ে রাত হলেও কক্ষটি ভেতর থেকে বন্ধ পাওয়া যায়। বিষয়টি সন্দেহজনক হওয়ায় রাতে হোটেলের লোকজন সেখানে গিয়ে ডাকাডাকি করেন। তবে ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে কক্ষটির ভেতরে ঢুকে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় অভির লাশ দেখতে পায়। এ সময় তাঁর দুই হাত গামছা দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ছিল। খবর পেয়ে স্বজনেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি অভির বলে শনাক্ত করেন।
অভির মা হাসনা খানম ও চাচাতো বোন লাবণ্য খান জানান, তিনি ঢাকার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ড বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করতেন। প্রায় সাত বছর অভি মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। তবে তিনি খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সব সময় ইংরেজিতে কথা বলতেন। একা একা দেয়ালের সঙ্গে কথা বলতেন।
তালজাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান সেলিম খান বলেন, ‘তাঁর মৃত্যু আমাদের কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছে। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে দাবি জানাচ্ছি।’
কিশোরগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘পুলিশ আবাসিক হোটেলের কক্ষের দরজা ভেঙে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই যুবকের লাশ দেখতে পায়। এ সময় তাঁর দুই হাত গামছা দিয়ে বাঁধা ছিল। মারা যাওয়া যুবকের সঙ্গে থাকা পরিচয়পত্রে ঠিকানা দেখে স্বজনদের খবর দেওয়া হয়।’
আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘রাতেই মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’