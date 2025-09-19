হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গুলশানে নারীসহ ৪ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

উত্তরা (ঢাকা) প্রতিবেদক

গুলশান থানা। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে নারীসহ চার মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ইয়াবা ও মাদক বিক্রির ২ লাখ ৩৭ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।

ডিএমপির গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন হেনা আক্তার (৪৪), সৈকত ইসলাম (২০), সিরাজ আহমেদ রিফাত (২১) ও খায়রুল ইসলাম (১৯)।

গুলশান থানার ওসি হাফিজুর রহমান জানান, গতকাল রাতে গুলশানের নর্দ্দা কালাচাঁদপুর এলাকায় একটি বাসায় অভিযান পরিচালনাকালে ওয়ার্ডরোবের ভেতরে তল্লাশি চালিয়ে ১ হাজার ১০০টি ইয়াবা বড়ি এবং ইয়াবা বিক্রির ২ লাখ ৩৭ হাজার টাকা পাওয়া যায়। এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতদের আজ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বলেও জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

