হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বাণিজ্য মেলায় থাকবে বিআরটিসির বাস সার্ভিস, উদ্বোধন দুই দিন পেছাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ফাইল ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা দুই দিন পিছিয়ে আগামী শনিবার থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। সেদিন থেকেই দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) শাটল বাস সার্ভিস চালু হবে।

আজ বৃহস্পতিবার বিআরটিসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে মেলার উদ্বোধন পেছানো হয়।

বিআরটিসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যাত্রীসাধারণের সুবিধার্থে এবার অনলাইন ও অফলাইন দুভাবেই টিকিট সংগ্রহের সুযোগ রাখা হয়েছে। নির্দিষ্ট কাউন্টারের পাশাপাশি বিআরটিসির ওয়েবসাইট থেকেও অনলাইনে টিকিট কেনা যাবে। অনলাইন টিকিট সংগ্রহের ঠিকানা (www.brtc.gov.bd)

শাটল বাসের রুট ও স্টপেজ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে কুড়িল, ফার্মগেট (খেজুরবাগান/খামারবাড়ী), চাষাঢ়া (নারায়ণগঞ্জ), নরসিংদী এবং গাজীপুর (শিববাড়ি-ভোগড়া বাইপাস-মিরের বাজার এক্সপ্রেসওয়ে)। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে এসব স্টপেজ থেকে শাটল বাস চলাচল শুরু হবে। মেলা প্রাঙ্গণ থেকে সর্বশেষ ট্রিপ ছেড়ে আসবে রাত ১১টায়।

এতে বলা হয়, কুড়িল থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত বাস ভাড়া ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফার্মগেট (খেজুরবাগান/খামারবাড়ী) থেকে ৭০ টাকা, সাইনবোর্ড থেকে ১০০, চাষাঢ়া (নারায়ণগঞ্জ) থেকে ১২০, নরসিংদী থেকে ১০০ এবং গাজীপুর থেকে (শিববাড়ি-ভোগড়া বাইপাস-মিরের বাজার এক্সপ্রেসওয়ে) ৭৫ টাকা।

শুরুতে ১৯৯৫ সাল থেকে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা হতো। ২০২২ সালে পূর্বাচল নতুন শহরে ২০ একর জায়গায় বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার নির্মাণের পর সেখানে এই মেলা হয়ে আসছে।

বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ আশা করছে, শাটল বাস সার্ভিসের মাধ্যমে বাণিজ্য মেলায় আসা দর্শনার্থীদের যাতায়াত সহজ ও সুশৃঙ্খল হবে।

সম্পর্কিত

রাজধানীর বসুন্ধরায় আইনজীবীকে পিটিয়ে হত্যা

রাজধানীর হাজারীবাগে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

নিষেধাজ্ঞা ভেঙে আতশবাজি-ফানুসে খ্রিষ্টীয় বর্ষবরণ

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হাসান মারা গেছেন

খালেদা জিয়ার জানাজায় অংশ নিতে এসে একজনের মৃত্যু

আজ সন্ধ্যা ৭টা থেকে বন্ধ থাকবে মেট্রোরেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন

রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় বাবা-মেয়েসহ তিনজনের মৃত্যু

কেরানীগঞ্জের সেই মাদ্রাসার পাশে ফের বিস্ফোরণ, আহত ১

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ফার্মগেট নামার র‍্যাম্প বন্ধ

খালেদা জিয়ার জানাজা ঘিরে যেসব সড়কে যান চলাচল বন্ধ ও ডাইভারশন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা