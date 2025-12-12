হাদির ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে কাজ করছে ডিএমপি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে থানা-পুলিশসহ গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) সমন্বিতভাবে অভিযান পরিচালনা করছে।
আজ শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) ডিএমপির গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছেন। থানা-পুলিশের পাশাপাশি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও স্থানসমূহে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করছে। ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ শুরু করেছে।
সম্প্রতি সংঘটিত অন্যান্য চাঞ্চল্যকর ঘটনার মতো এ হামলারও দ্রুত রহস্য উদ্ঘাটন ও গ্রেপ্তার সম্ভব হবে বলে ডিএমপি আশাবাদী।
এ ঘটনায় নগরবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ডিএমপি বলেছে, হামলাকারীদের সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকলে নিকটস্থ থানায় অথবা ৯৯৯ নম্বরে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় আজ দুপুরে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা হাদিকে গুলি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় পরে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। ঢামেক হাসপাতালে প্রাথমিক সার্জারির পর তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে।