আ.লীগের সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য মোজাম্মেল হক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতা মো. মোজাম্মেল হক। ছবি: ডিএমপি

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিকবিষয়ক উপকমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভাপতি মো. মোজাম্মেল হককে (৬৭) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের আর্থিক সহায়তার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার দুপুরে গুলশান-১ এলাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, মোজাম্মেল হক কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর কাছ থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসূচি দলীয় লোকজনের কাছে প্রচারের তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

