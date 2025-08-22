উচ্চকক্ষের নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতে হওয়া উচিত: নুরুল হক নুর

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর দ্বিকক্ষবিশিষ্ট নির্বাচনব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, উচ্চকক্ষের নির্বাচন পিআর (Proportional Representation) পদ্ধতিতে হওয়া উচিত। পুরোনো রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। তাই নির্বাচনে নতুন বন্দোবস্ত নিয়ে আলোচনা চলছে। যশোরের সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার পথে আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরে গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর কলেজ মোড়ে এক পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।
নুরুল হক নুর বলেন, গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য গুণী মানুষের জন্ম হয়েছে। এখানকার সব মানুষ খারাপ নয়, তবে যাঁরা খারাপ কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের ক্ষমা করা যাবে না; বিচারের আওতায় আনতে হবে।
নুর অভিযোগ করেন, বিগত সরকার আন্দোলন দমন ও ক্ষমতায় টিকে থাকতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে প্রায় দুই হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এবং ৩০ হাজার মানুষকে অঙ্গহানির শিকার করেছে। ভবিষ্যতে যাতে কেউ বাহিনীকে পেটোয়া বাহিনীতে পরিণত করতে না পারে, সে জন্য রাষ্ট্র সংস্কারের পাশাপাশি এ বাহিনীকে জনবান্ধব বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
এনসিপি নেতাদের সেনাবাহিনীবিরোধী বক্তব্যের সমালোচনা করে নুর বলেন, গোপালগঞ্জে জীবন বাজি রেখে সেনাবাহিনী এনসিপির শীর্ষ নেতাদের বাঁচিয়েছে। সেনাবাহিনী দেশের গর্ব, তারা সব সময় বিপদ-আপদে গৌরবময় ভূমিকা রেখেছে। তাই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে না বুঝে কথা বলা উচিত নয়।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আরও বলেন, ‘ভাত ও ভোটের অধিকার ফিরে পেতে আমরা ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন করেছি। আগামী জাতীয় নির্বাচনে এমন জনপ্রতিনিধিকে জয়ী করতে হবে, যিনি জনগণের অধিকারের কথা বলবেন ও জনগণের জন্য কাজ করবেন। তাহলেই আমাদের আন্দোলন সার্থক হবে।’
পথসভায় সভাপতিত্ব করেন গণঅধিকার পরিষদের গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি আল আমিন সরদার। সঞ্চালনা করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক অপু মুন্সি। এ সময় আরও বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান, ফরিদপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফিরোজুর রহমান, উচ্চতর পরিষদের সদস্য শহিদুল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান, যুব অধিকার পরিষদের প্রচার সম্পাদক ফারুক হোসেন, গোপালগঞ্জ জেলা যুব অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোল্লা ইব্রাহিম, জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি শেখ মোজাহিদ, মুকসুদপুর উপজেলা আহ্বায়ক মোহাম্মদ আলী প্রমুখ।
এর আগে পথসভাকে ঘিরে মুকসুদপুর ও কাশিয়ানী এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা নেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পুলিশ, র্যাবসহ বিভিন্ন বাহিনীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।