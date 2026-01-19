হোম > সারা দেশ > ঢাকা

আশুলিয়ায় পোশাকশ্রমিকদের ইটপাটকেল নিক্ষেপ, ৫ পুলিশ সদস্য আহত

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

সাভারের আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে মেডলার গ্রুপ নামের একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করেন। এ সময় শ্রমিকদের ইটপাটকেলের আঘাতে আশুলিয়া শিল্প পুলিশের পাঁচ সদস্য আহত হন।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে আহত পুলিশ সদস্যদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

আন্দোলনরত শ্রমিকেরা জানান, গত মাসের বেতন অপারেটরদের দিলেও কারখানার অন্য শ্রমিকদের পরিশোধ করেনি। বেতন না দিয়ে ১২ জানুয়ারি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। ফলে শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনের জন্য কারখানার সামনে জড়ো হলে পুলিশ তাঁদের ধাওয়া দেয়।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার (এসপি) মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, শ্রমিকদের একটা অংশ বকেয়া বেতনের জন্য বিক্ষোভ করে আশুলিয়া-বাইপাইল সড়ক অবরোধ করে। পরে পুলিশ সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিকের চেষ্টা করলে শ্রমিকেরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। এতে পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

