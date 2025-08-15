চিকিৎসাসামগ্রী রেজিস্ট্রেশনের স্বতন্ত্র নীতিমালার দাবি রি-এজেন্ট ব্যবসায়ী সমিতির

চিকিৎসাসামগ্রী রেজিস্ট্রেশনের স্বতন্ত্র নীতিমালা করার দাবি জানিয়েছে রি-এজেন্ট ব্যবসায়ী সমিতি। রাজধানীর ইস্কাটনের একটি কনভেনশন সেন্টারে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ডায়াগনস্টিক রি-এজেন্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্রেটাব) বার্ষিক সাধারণ সভায় এ দাবি জানানো হয়।
সংগঠনের সভাপতি জামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে সভা সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খান (আবু)। নেতারা তাঁদের বক্তব্যে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনকল্পে অতীতে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বর্ণনা করেন। তাঁরা জানান, অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মেডিকেল ডিভাইসের জন্য স্বতন্ত্র আইন ও পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের দাবিতে গত ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। একই দাবিতে গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্কার কমিশন বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। ফলে ব্যবসায়ীদের দাবি অনুযায়ী, স্বাস্থ্য সংস্কার কমিশন সময়োপযোগী সুপারিশমালা পেশ করে। নেতারা ব্যবসায়ীদের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করেন। তাঁরা ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার অনুরোধ জানান। সভায় জনস্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ মহান সেবায় ভূমিকা পালনকারী সব ব্যবসায়ীর সর্বোচ্চ নৈতিকতার সঙ্গে জনগণকে সুলভে উন্নত মানসম্মত চিকিৎসাসামগ্রী সরবরাহের জন্য সবাইকে অনুরোধ জানানো হয়।