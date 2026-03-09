হোম > সারা দেশ > ঢাকা

ঈদে গণপরিবহনে চাঁদা আদায় করতে দেওয়া হবে না: সাইফুল আলম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ সোমবার রাজধানীর সায়েদাবাদে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব সাইফুল আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে সড়কপথের ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন, নিরাপদ ও চাঁদামুক্ত করার ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব সাইফুল আলম বলেছেন, ঈদে কোনো পরিবহনে চাঁদা আদায় করতে দেওয়া হবে না এবং যাত্রী হয়রানি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ সোমবার (৯ মার্চ) রাজধানীর সায়েদাবাদে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। সভায় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলায় চলাচলকারী পরিবহনের মালিক, চালক ও তাঁদের সহকারীরা অংশ নেন।

সভায় সাইফুল আলম বলেন, ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করতে মালিক সমিতি বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে যাত্রী হয়রানি বন্ধ, নির্ধারিত ভাড়ার বেশি আদায় রোধ এবং ফিটনেসবিহীন বাস চলাচল বন্ধে কঠোর নজরদারি থাকবে। পাশাপাশি মহাসড়কে নির্ধারিত গতির বেশি গতিতে বাস চালানো যাবে না।

সাইফুল আলম আরও বলেন, বেশি আয়ের আশায় অনেক চালক বিরামহীনভাবে গাড়ি চালান, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়। তাই চালকদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিয়ে বাস চালানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে সরকার বদ্ধপরিকর উল্লেখ করে সাইফুল আলম বলেন, চালকেরা যাতে নির্বিঘ্নে বাস চালাতে পারেন এবং যাত্রীরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন, বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

সাইফুল আলম জানান, ঈদযাত্রায় যাত্রীদের সহায়তার জন্য ঢাকার বাস টার্মিনালগুলোতে ‘প্যাসেঞ্জার হেল্প ডেস্ক’ স্থাপন করা হবে। এসব ডেস্কে যাত্রীরা তাঁদের অভিযোগ জানাতে পারবেন।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রধান সমন্বয়ক আইনজীবী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার মো. সরওয়ার, সায়েদাবাদ আন্তজেলা ও নগর বাস টার্মিনাল মালিক সমিতির আহ্বায়ক এবং বিএনপি নেতা নবী উল্লাহ নবী উপস্থিত ছিলেন।

