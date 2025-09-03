হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাপাসহ ১৪ দল নিষিদ্ধের দাবিতে পল্টন মোড় অবরোধ গণঅধিকারের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে দাবিতে পল্টন মোড় অবরোধ করে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতা-কর্মীদের ওপর হামলাকারীদের বিচার, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ ও জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে দাবিতে পল্টন মোড় অবরোধ করেছে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা।

আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে বিজয় নগরে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল নিয়ে এসে পল্টন মোড় অবরোধ করেন তারা।

অবরোধে ‘আপা গেছে যেই পথে, জাপা যাবে সেই পথে’, ‘অবিলম্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে হবে’ প্রভৃতি স্লোগান দিতে দেখা গেছে নেতা-কর্মীদের।

আজ বুধবার বিকেল ৫টার দিকে জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে দাবিতে পল্টন মোড় অবরোধ করে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদের সদস্য আবু হানিফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দলের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলায় নেতা-কর্মীরা ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ। গণঅধিকার পরিষদ চায় অবিলম্বে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হোক।’

সম্পর্কিত

ডাকসু ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন নামঞ্জুর

সিরাজদিখানে বাড়িতে চিঠি লিখে ১০ বছরের শিশু নিখোঁজ

‘অচেতন হলে পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে ফের নির্যাতন চালানো হয়’

আরও এক মামলায় হাজি সেলিমসহ গ্রেপ্তার ৩

অভিনেতা সিদ্দিক এবার হত্যা মামলায় রিমান্ডে

আদাবরে পুলিশের ওপর হামলা: কিশোর গ্যাং ‘কবজি কাটা’ গ্রুপের ৯ সদস্য গ্রেপ্তার

ই-রিকশা নিবন্ধন সিটি করপোরেশন নয়, বিআরটিএর হাতে রাখার দাবি

রাজবাড়ীতে ১২ ফুট উঁচুতে কবর, শরিয়ত পরিপন্থী দাবি করে স্বাভাবিক করার হুঁশিয়ারি

কেরানীগঞ্জে কিশোরী ধর্ষণ মামলায় আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ড

রাজধানীর কুড়িলে বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ, বৈঠকে মালিকপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা