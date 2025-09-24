গুলশান থেকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা অজয় কর গ্রেপ্তার

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনকে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আজ বুধবার সকালে তাঁর গ্রেপ্তারের বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
ডিবি প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল রাতে অজয় কর খোকনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। কোন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হবে তা যাচাই করে ঠিক করা হবে।
ছাত্রলীদের ১৯৯৮-২০০২ মেয়াদের কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অজয় কর খোকন। পরে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হন। দশম সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ–৫ আসনে দলের মনোনয়ন চেয়েও পাননি। পরে স্বতন্ত্র হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ালে নির্বাচন কমিশন তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করে।