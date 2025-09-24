হোম > সারা দেশ > ঢাকা

গুলশান থেকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা অজয় কর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

অজয় কর খোকন। ছবি: সংগৃহীত

‎কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনকে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। ‎

‎আজ বুধবার সকালে তাঁর গ্রেপ্তারের বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। ‎

ডিবি প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল রাতে অজয় কর খোকনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। কোন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হবে তা যাচাই করে ঠিক করা হবে।

ডিএনসিসির সাবেক কাউন্সিলর মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী নার্গিস গ্রেপ্তার

ছাত্রলীদের ১৯৯৮-২০০২ মেয়াদের কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অজয় কর খোকন। পরে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হন। দশম সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ–৫ আসনে দলের মনোনয়ন চেয়েও পাননি। পরে স্বতন্ত্র হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ালে নির্বাচন কমিশন তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল করে।

সম্পর্কিত

রাজধানীতে চা দোকানের দখল নিয়ে মারামারির অভিযোগ, দোকানির মৃত্যু

রাজধানীতে পূজামণ্ডপের আশপাশে বসবে চেকপোস্ট, থাকছে রিজার্ভ ফোর্স

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৬ কেজি গাঁজাসহ দুই যুবক গ্রেপ্তার ‎

দক্ষিণখান থেকে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে পরকীয়া করত চার বন্ধু, একজনকে খুন করে অটোরিকশা ছিনতাই: পিবিআই

বুয়েট ছাত্র ফারদিন হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ আবার পেছাল

বিমানবন্দরে মা-মেয়ের ট্রলির হাতলে মিলল সাড়ে ৭ হাজার ইয়াবা

রাজধানীর দিয়াবাড়িতে ডিএনসিসির উদ্যোগে ১৬০০ গাছ রোপণ

নিউইয়র্কে আখতারের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজধানীতে এনসিপির বিক্ষোভ

টিএসসিতে শেখ হাসিনার প্রতিকৃতিতে ডিম ছুড়ে নিউইয়র্কের ঘটনার প্রতিবাদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা