বিএজেএফের সভাপতি সাইদ শাহীন, সম্পাদক আবু খালিদ

বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরামের (বিএজেএফ) নতুন কার্যনির্বাহী (২০২৬-২৭) কমিটি গঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক (অনলাইন) সাহানোয়ার সাইদ শাহীন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন ডিবিসি নিউজের সিনিয়র নিউজরুম এডিটর আবু খালিদ।
আজ রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর খামারবাড়ীর কেআইবি কনফারেন্স রুমে নবনির্বাচিত কমিটি গঠন করা হয়।
নতুন কমিটির সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সিনিয়র রিপোর্টার ইয়াছির ওয়ারদাদ ও ডেইলি সানের সিনিয়র রিপোর্টার আ ন ম মহিবুব উজ জামান। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের চিফ রিপোর্টার আব্বাস উদ্দিন নয়ন ও সারা বাংলা ডটনেটের সিনিয়র করেসপনডেন্ট এমদাদুল হক তুহিন, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রতিদিনের সংবাদের সিনিয়র রিপোর্টার মো. মেহেদী হাসান ও অর্থ সম্পাদক বণিক বার্তার স্টাফ রিপোর্টার মোফাজ্জল হোসেন। সহসাংগঠনিক সম্পাদক দৈনিক খোলা কাগজের সিনিয়র রিপোর্টার আলতাফ হোসেন ও চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের স্টাফ রিপোর্টার আফসানা মিমি, দপ্তর সম্পাদক ভোরের কাগজের সিনিয়র রিপোর্টার মরিয়ম সেঁজুতি, গবেষণা সম্পাদক ৭১ টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা, অনুষ্ঠানবিষয়ক সম্পাদক পলিটিক্স নিউজের সম্পাদক সালেহ মোহাম্মদ রশিদ অলক। প্রশিক্ষণ সম্পাদক বাংলাভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার আল মামুন, খামারী উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক যমুনা টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার তাজনূর ইসলাম, আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক প্রতিদিনের বাংলাদেশের সিনিয়র রিপোর্টার মেহেদী আল আমিন, প্রচার সম্পাদক দ্য ডেইলি স্টারের স্টাফ রিপোর্টার সুকান্ত হাওলাদার, প্রকাশনা সম্পাদক আজকের পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার আসাদুজ্জামান নূর, কৃষক অধিকারবিষয়ক সম্পাদক ইউএনবির নিউজ এডিটর ইমরান হোসেন ইমন, তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আমাদের সময়ের সিনিয়র রিপোর্টার লুৎফর রহমান কাঁকন।
এ ছাড়া নতুন কমিটির কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন—বাংলাদেশ প্রতিদিনের সিনিয়র রিপোর্টার মানিক মুনতাসির, চ্যানেল আইয়ের সিনিয়র রিপোর্টার জহির মুন্না, সময় টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার শুভ খান, কালের কণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার মো. মুত্তাকিনুর রহমান মাসফি ও টাইমস অব বাংলাদেশের স্টাফ রিপোর্টার মো. আল-আমীন।