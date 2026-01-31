অবশ্যই শরিয়াহ মোতাবেক নগরকান্দা-সালথা পরিচালিত হবে: শামা ওবায়েদ

ইসলামকে যারা বিক্রি করছে আমার দৃষ্টিতে তারা গুনাহ করছে বলে মন্তব্য করেছেন ফরিদপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলাম।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে নগরকান্দা উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের হানিফ মণ্ডলের বাড়িতে নির্বাচনী উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
শামা ওবায়েদ বলেন, ‘আমরা যারা মুসলমান, ইসলামকে ধারণ করি, পালন করি। ইসলাম পালন করার জিনিস, বিক্রি করার জিনিস নয়। যারা এটা করছে, আমার দৃষ্টিতে তারা গুনাহ করছে। আমরা দ্বীন ইসলামে বিশ্বাসী, অবশ্যই শরিয়াহ মোতাবেক নগরকান্দা-সালথা পরিচালিত হবে। এর কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। একই সঙ্গে সব ধর্মের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের।’
এ সময় একটি দলকে ইঙ্গিত করে শামা ওবায়েদ বলেন, ‘আমাদের কানে আসছে, অনেকে আপনাদের ঘরে গিয়ে ভোটার আইডি কার্ড এবং বিকাশ নম্বর চাইতেছে। আপনাদের করজোড়ে বলতেছি, আপনাদের ভোটার আইডি কার্ড ব্যক্তিগত সম্পত্তি, গোপন তথ্য। এটা বাংলাদেশ সরকার ছাড়া কেউ যদি আপনাদের কাছে চায়, সেটা সম্পূর্ণরূপে বেআইনি। এটা কাউকে দেবেন না। যদি কেউ আসে তাহলে সেনাবাহিনী আছে মাঠে, পুলিশ আছে—তাঁদেরকে খবর দেবেন। ধরিয়ে দেবেন। এটা ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনকে নষ্ট করার গভীর ষড়যন্ত্র। আপনারা কোনোভাবে এ ফাঁদে পা দেবেন না।’
স্থানীয় বিএনপির নেতা আব্দুস ছাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সৈয়দ মোদাররেছ আলী ইছা, সদস্যসচিব এ কে এম কিবরিয়া স্বপন, আরকেএইচ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হানিফ মণ্ডল, জেলা যুবদলের সভাপতি মো. রাজিব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোজাম্মেল হোসেন মিঠু প্রমুখ।