রাজস্ব কর্মকর্তা তৈয়বুর রহমানের চারটি ফ্ল্যাট ক্রোক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

এক্সাইজ অ্যান্ড ভ্যাট কমিশনারেটের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. তৈয়বুর রহমানের ৪টি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই নির্দেশ দেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উপসহকারী পরিচালক রোমান উদ্দিনের আবেদনের ওপর শুনানি শেষে আদালত এই নির্দেশ দেন। দুদকের সরকারি পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দুদকের আবেদন অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তার নামে থাকা ঢাকার দক্ষিণখান ১১০০ বর্গফুটের দুটি ও ৫৫০ বর্গফুটের দুটি ফ্ল্যাট ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

আবেদনে বলা হয়েছে, তৈয়বুর রহমান কর্তৃক ৩৭ লাখ ১২ হাজার টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগদখলে রাখার অভিযোগে এবং ৫০ লাখ ৪৭ হাজার টাকা মূল্যের সম্পদ গত বছরের ৩ মার্চ দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে তথ্য গোপন করে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করায় দুর্নীতি দমন কমিশন মামলা করেছে।

মামলা তদন্তকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যাচ্ছে, তিনি তাঁর নামের ফ্ল্যাটসমূহ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন, যা করতে পারলে মামলা আদালত কর্তৃক বিচার শেষে সাজার অংশ হিসেবে অপরাধলব্ধ আয় থেকে অর্জিত সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরণসহ সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এ জন্য এসব সম্পদ ক্রোক করা একান্ত প্রয়োজন।

