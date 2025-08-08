হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাবিতে ছাত্রদলের হল কমিটি ঘোষণা, বাগছাসের উদ্বেগ প্রকাশ

জাবি প্রতিনিধি 

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ জাবি শাখা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ১৭টি আবাসিক হলে কমিটি ঘোষণা করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) জাবি শাখা। আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) রাত ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের হল কমিটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বাগছাসের নেতা-কর্মীরা।

এ সময় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাগছাস জাবি শাখার আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল।

সংবাদ সম্মেলনে আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল বলেন, ‘বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারকে টিকিয়ে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ প্রতিটি ক্যাম্পাস ও হলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, অবৈধভাবে সিট দখল, গণরুম, গেস্টরুম ও র‍্যাগিং কালচারকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা যে নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি, সেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রাণের চাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হল থেকে গণরুম, গেস্টরুম ও র‍্যাগিং কালচারকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল হলগুলোয় রাজনৈতিক কমিটি গঠন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই প্রাণের চাওয়াকে উপেক্ষা করেছে। আমরা মনে করি, এর মাধ্যমে হলগুলোতে পুনরায় গণরুম, গেস্টরুম ও র‍্যাগিং কালচার ফেরত আসবে; যা হবে জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনার সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা।’

আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল আরও বলেন, ‘আজকে যেখানে বাংলাদেশের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক কাঠামোর বিলুপ্তি চায়, সেখানে ছাত্রদলের হল কমিটি দেওয়া যেন ফ্যাসিবাদী কাঠামোকে নতুন রূপ দেওয়ার প্রয়াস। আমরা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে গত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে দেখেছি এবং ছাত্রদল বিগত ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে ছিল এক বজ্রকণ্ঠ। সেই ছাত্রদল ফ্যাসিবাদী কাঠামো ফেরত আনার যে প্রয়াস আজ দেখিয়েছে, তা ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিটি সংগঠনকে হতাশ করেছে।’

