জাকসু নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য ক্যাম্পাসে তিন দিন স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব এ কে এম রাশিদুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘জাকসু নির্বাচনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এ সময় যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করতে আশপাশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনের দিন, এর আগের দিন এবং নির্বাচনের পরদিন স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনা মোতায়েনের জন্য ইতিমধ্যে সেনাপ্রধানের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।’
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে সেনা মোতায়েনের জন্য সেনাপ্রধানের কাছে চিঠি পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমান। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা ১৩ আগস্ট সেনাপ্রধানের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি। নির্বাচন কমিশন থেকে আমাদের বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল। মূলত তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা চিঠি দিয়েছি।’
দীর্ঘ ৩৩ বছর পর আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাকসু নির্বাচন। আজ (২১ আগস্ট) জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন।