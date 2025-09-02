হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মহাখালীতে ডিএনসিসির কিডনি কেয়ার সেন্টার চালু

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গুলশানে ডিএনসিসির নগর ভবন মিলনায়তনে আজ মঙ্গলবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিডনি রোগীদের জন্য স্বল্পমূল্যে ডায়ালাইসিস ও বিশেষায়িত চিকিৎসার সুবিধা নিশ্চিত করতে রাজধানীর মহাখালীতে ‘কম্প্রিহেনসিভ কিডনি কেয়ার সেন্টার’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)।

এই লক্ষ্যে আজ মঙ্গলবার গুলশানে ডিএনসিসির নগর ভবন মিলনায়তনে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়।

অনুষ্ঠানে ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ডিএনসিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ কিডনি বিশেষজ্ঞরা।

স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী, মহাখালীর ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালে প্রথম পর্যায়ে ৫০ শয্যার ডায়ালাইসিস ইউনিট চালু করা হবে। এখানে স্বল্পমূল্যে ডায়ালাইসিস সেবা দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে এই সেন্টারকে কিডনি চিকিৎসা, কিডনি প্রতিস্থাপন সুবিধাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত হাসপাতালে রূপান্তর করা হবে।

ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ৫০ শয্যার ডায়ালাইসিস সেন্টারকে বিশেষায়িত হাসপাতালে রূপান্তরের লক্ষ্যে ডিএনসিসি সব ধরনের সহযোগিতা দেবে। সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে এই অংশীদারত্বে কিডনি চিকিৎসা ও ডায়ালাইসিস সুবিধা নিশ্চিতকরণে একটি মাইলফলক পদক্ষেপ।

ডিএনসিসির প্রশাসক আরও বলেন, ‘আমরা সমতার সমাজ নয়, বরং ন্যায্য সমাজ গড়তে চাই। ঢাকাকে একটি ন্যায্য শহর হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এতে সুবিধাবঞ্চিত মানুষরাই সর্বাধিক উপকৃত হবে।’

