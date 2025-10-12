হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সায়েন্স ল্যাবে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রোববার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সড়ক অবরোধ করে রেখেছে শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

উচ্চমাধ্যমিকে পাঠদান অব্যাহত রাখার দাবিতে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবে সড়ক অবরোধ করেছেন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা। সাত কলেজের সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় শিক্ষার্থীরা আশঙ্কা করছেন, ঢাকা কলেজে তাঁদের উচ্চমাধ্যমিকের পাঠদান বন্ধ হয়ে যেতে পারে। উচ্চমাধ্যমিকের পাঠদান যেন বন্ধ না হয়, সরকারের কাছে সেই দাবি জানাতে সড়ক অবরোধ করেছেন তাঁরা।

রাসেল নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘ঢাকা কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ। এখানে উচ্চমাধ্যমিক শুরু থেকেই ছিল, এখন সাত কলেজ সমন্বয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, তাদের একাডেমিক কার্যক্রম ও লেখাপড়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিকের ভর্তি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আমরা আশঙ্কা করছি। তাই আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাতে আজকের এই কর্মসূচি পালন করছি।’

আজ রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শিক্ষার্থীরা সায়েন্স ল্যাব মোড়ে জড়ো হয়ে সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। এতে সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে অফিসগামী মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়ে। পুলিশ দফায় দফায় তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছে পুলিশ। শিক্ষক ও পুলিশ মিলে শিক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন। দাবিদাওয়া সরকারের উচ্চপর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষক ও পুলিশ সদস্যরা।

তবে শিক্ষার্থীরা অনড়। তাঁরা এখনো সড়ক থেকে সরেননি। ঢাকা মহানগর পুলিশের রমনা বিভাগের উপকমিশনার মাসুদ আলম বলেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

রোববার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সড়ক অবরোধ করে রেখেছে শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চলতি বছরের ২৬ মার্চ রাজধানীর সাত সরকারি কলেজের সমন্বয়ে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ঘোষণা দেয় সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রস্তাবিত নাম নির্ধারণ করে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’।

রোববার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সড়ক অবরোধ করে রেখেছে শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কলেজগুলো হলো—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, মিরপুর বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।

সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন-২০২৫’ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন। এ দাবিতে আগামী সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাজধানীর আব্দুল গণি রোড ও কলেজ রোড-সংলগ্ন শিক্ষা ভবন অভিমুখে শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তাঁরা।

সম্পর্কিত

সরকারকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলটিমেটাম দিলেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রতিনিধিদল

রাজধানীতে মধ্যরাতে গুলি করে মোটরসাইকেল ছিনতাই

মহাসড়কে ভাগাড়, ভোগান্তি

সাভারে থানার পাশে পরিত্যক্ত ভবন থেকে নারীর লাশ উদ্ধার

ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে মামলা করার পর বাদী আদালতে বললেন, জামিন পেলে আপত্তি নেই

টায়ার পুড়িয়ে ফার্নেস অয়েল তৈরি, সাভারে পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান

খিলক্ষেতে ঝুঁকিপূর্ণ ফুটওভার ব্রিজ মেরামতে ৭ দিন সময় দিল এলাকাবাসী

অগ্নিকাণ্ডে ২১ গার্মেন্টসকর্মীর স্বপ্ন পুড়ে ছাই

প্রধান বিচারপতির বাসভবন ও সুপ্রিম কোর্ট এলাকায় সভা-সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা

জলকামান, টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে কাকরাইলে জাতীয় পার্টির সমাবেশ পণ্ড করে দিল পুলিশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা