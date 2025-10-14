ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস আগামীকাল

আগামীকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালন করা হবে। ১৯৮৫ সালের এ দিনের রাতে জগন্নাথ হলে ঘটে যাওয়া এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ৪০ জন নিহত হন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২৬ জন শিক্ষার্থী এবং ১৪ জন অতিথি ও কর্মচারী ছিলেন। এ ঘটনায় অনেকে আহত হয়েছিলেন। নিহত ছাত্র, কর্মচারী ও অতিথিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রতি বছর দিবসটি পালন করা হয়। সবার স্মরণে আগামীকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে।
শোক দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে—সকাল ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ভবন, সব হল ও হোস্টেলে কালো পতাকা উত্তোলন; বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো ব্যাজ ধারণ; সকাল সাড়ে ৭টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শোক র্যালিসহকারে জগন্নাথ হল স্মৃতিসৌধে গমন, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও নীরবতা পালন; সকাল ৮টায় অক্টোবর স্মৃতি ভবনস্থ টিভি কক্ষে আলোচনা সভা; সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রার্থনা সভা এবং বাদ মাগরিব বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআসহ সব হল মসজিদে নিহত ব্যক্তিদের আত্মার শান্তি কামনা করে মোনাজাত।
এ ছাড়া হল প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নিহত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি চিত্র ও তথ্যপ্রমাণাদি প্রদর্শন করা হবে।
এসব বিষয় নিশ্চিত করেন জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।