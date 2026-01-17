হোম > সারা দেশ > ঢাকা

উত্তরায় মাইক্রোবাস এসে প্রাডো গাড়িসহ এক ব্যক্তিকে অপহরণ, নিরাপত্তাকর্মীর অস্ত্র লুট

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি 

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর উত্তরার এই সড়কে অপহরণের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর উত্তরায় এক ব্যক্তিকে একটি প্রাডো গাড়িসহ অপহরণ এবং এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তাকর্মীকে আহত করে তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। অপহৃত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি।

গতকাল শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যার পর উত্তরার ১৪ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর সড়কের একটি বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত নিরাপত্তাকর্মীর নাম মাহবুব আলম। তিনি নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ ইসমে আজম উত্তরা পশ্চিম থানায় আজ শনিবার বিকেলে লিখিত অভিযোগ করেছেন। তাঁর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে। তিনি উত্তরার আলাল গ্রুপের প্রটোকল অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন।

উত্তরা পশ্চিম থানার পুলিশ ও আহত নিরাপত্তাকর্মীর স্বজনের সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সন্ধ্যার পর উত্তরার ১৪ নম্বর সেক্টরের ১২ নম্বর সড়কের ২৪ নম্বর বাড়ির সামনে একটি সাদা প্রাডো জিপ আসে। ওই জিপে নিরাপত্তাকর্মী মাহবুব ও অপহরণ হওয়া ওই ব্যক্তি ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি মোটরসাইকেল ও একটি কালো মাইক্রোবাসে ৭ / ৮ জন এসে ওই জিপের পথরোধ করে। পরে মোটরসাইকেল ও মাইক্রোবাসে আসা ব্যক্তিরা নিরাপত্তাকর্মী মাহবুবের মাথায় আঘাত করে তাঁকে রাস্তায় ফেলে রেখে তাঁর সঙ্গে থাকা লাইসেন্স করা শটগান (১২ বোর) ছিনিয়ে নেন এবং সঙ্গের ব্যক্তিকে প্রাডো গাড়িসহ অপহরণ করে নিয়ে যান। ওই অস্ত্রের সঙ্গে ১০টি কার্তুজও ছিল।

উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক সজিব হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনার একটি ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে। যাতে একটি কালো গাড়িতে করে এক ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ও আরেকজনকে মারধর করে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার দৃশ্য দেখা গেছে।

পুলিশের সূত্র জানায়, ওই ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, নিরাপত্তাকর্মীর মাথায় আঘাত করে শটগান ছিনতাই ও তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যক্তিকে আরেকটি গাড়িতে তুলে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আরেক উপপরিদর্শক কামরুল ইসলাম জানান, একটি প্রাডো গাড়ি ও শটগান ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে যাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাঁর পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

সূত্র জানায়, আহত নিরাপত্তাকর্মী মাহবুব সাবেক সেনা সদস্য। ছিনতাই হওয়া শটগানটি লাইসেন্স করা ও তাঁর ব্যক্তিগত। শুক্রবার তাঁর কোনো ডিউটি ছিল না। ঘটনার সময় তিনি কার সঙ্গে, কোথায় ও কেন গিয়েছিলেন, সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আহত মাহবুবকে উত্তরার একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য পরে নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে মাহবুবের ছেলে আব্দুল্লাহ ইসমে আজম আজকের পত্রিকাকে বলেন, তিনি কুমিল্লায় ছিলেন। ঘটনা জানার পর থেকে তিনি তাঁর বাবার চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পরে আজ থানায় লিখিত অভিযোগ দেন।

উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মো. রফিক আহমেদ বলেন, ওই ঘটনায় হত্যাচেষ্টা করে অস্ত্র ছিনতাই ও অপহরণের অভিযোগে একটি মামলা নেওয়া হচ্ছে। শিগগির অস্ত্র ও অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে তাঁরা আশাবাদী।

