হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের টেঁটাযুদ্ধ, আহত ১০

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

সংঘর্ষে আহত এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান স্বজনরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিএনপির দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার খাগকান্দা ইউনিয়নের কাকাইমোলা এলাকায় দেড় ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ চলে। এতে নারীসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের বরাতে জানা গেছে, গত শনিবার উপজেলার খাগকান্দা ইউনিয়নের বাচেরচর এলাকায় বিএনপির কার্যালয় উদ্বোধনের সময় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বেলায়েত হোসেন ও ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া মিয়া একে অপরের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের লোকজন নিয়ে আসার অভিযোগ তোলেন। একপর্যায়ে উপজেলার সিনিয়র নেতাদের সামনেই তাঁরা বাগ্‌বিতণ্ডা ও হাতাহাতিতে জড়ান। বেলায়েতের লোকজন জাকারিয়ার অনুসারীদের মারধর করেন। এর রেশ ধরে আজ সকালে বেলায়েত হোসেনের অনুসারী ইদ্রিস আলীর বাড়িতে জাকারিয়ার লোকজন হামলা চালান। একপর্যায়ে এতে গ্রামবাসী জড়িয়ে পড়লে দুই পক্ষের মধ্যে টেঁটাযুদ্ধ লেগে যায়। সকালে সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলে। ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয় অন্তত ১০টি বাড়িতে।

নারায়ণগঞ্জ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ-সার্কেল) মেহেদী ইসলাম বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় ৮-১০ জনের মতো আহত হয়েছেন। আহতদের কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের ঢাকা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন ও পরিবারের ৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাভারে পোশাক কারখানার ৬৮ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ

৫ মাস ধরে বন্ধ পাতাল মেট্রোরেলের কাজ, ব্যয় বাড়ার শঙ্কা

পাওনা টাকা চাওয়ায় সোনারগাঁয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

বনানীতে সিসা বারে যুবক হত্যা: চার আসামি ৩ দিনের রিমান্ডে

ফরিদপুরে অপহৃত শিশুর লাশ মিলল বিলে, গৃহপরিচারকসহ গ্রেপ্তার ২

ধলেশ্বরী নদীতে মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতির মৃত্যু

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ২ সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার, ৫ দিনের রিমান্ডে

সচিবালয়ের সামনে জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতদের বিক্ষোভ, আইন উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা