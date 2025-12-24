হোম > সারা দেশ > ঢাকা

মণিপুরীদের জীবনধারার আলোকচিত্র প্রদর্শনীর সময় বাড়ল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

প্রদর্শনীতে মণিপুরী সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্ম নান্দনিকতা ও মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

‘মণিপুরী: এন এথনিক কমিউনিটি অব বাংলাদেশ’ শিরোনামের প্রদর্শনীর সময় বাড়ল। প্রদর্শনীটি গত ১২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। দর্শকের আগ্রহের কারণে আগামী ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বরও প্রদর্শনী দেখার সুযোগ থাকছে। বিকেল ৪টা থেকে ৯টা পর্যন্ত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আর্ট গ্যালারি ৪০২ নম্বর কক্ষে সকল দর্শনার্থীর জন্য প্রদর্শনীটি উন্মুক্ত থাকবে।

প্রদর্শনীতে ৩ জন আলোকচিত্রীর তোলা ১০২টি আলোকচিত্র স্থান পেয়েছে। তারা হলেন—মো. কাউছার হাবিব সোমেল, মোহা. আসহাবুল হক নান্নু ও মোহাম্মদ হারুন আর রশীদ। চলমান একটি মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে এই বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

প্রদর্শনীতে মণিপুরী সমাজের দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্ম নান্দনিকতা ও মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা হয়। সীমাহীন আকাশ আর সবুজের অনন্ত সমারোহে শ্রীভূমির প্রকৃতির অপূর্ব বিস্তার, গ্রামের আঙিনায় কাজের ব্যস্ততা, নারীদের বয়নচক্রে সুতো কাটা, কৃষিকাজ ও ধর্মীয় প্রস্তুতি, আর শিশুদের হাসি–খেলার রঙিন চঞ্চলতা মিলেমিশে গড়ে ওঠা এক প্রশান্ত পরিবেশ এই প্রদর্শনীতে দেখা যাবে। আচার-অনুষ্ঠান, ঐতিহ্যবাহী পোশাক, সাংস্কৃতিক চর্চার প্রতিটি ছবি স্মরণ করিয়ে দেবে—সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যই একটি জাতির সত্যিকারের সৌন্দর্য্য।

মেন্টরশিপ কার্যক্রমটি পরিচালনা করছেন বিশিষ্ট প্রশিক্ষক ও আলোকচিত্রী কে এম জাহাঙ্গীর আলম। সার্বিক সমন্বয় করেছেন আলোকচিত্রী ও সংগঠক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ সুমন।

