হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বিটিআরসি ভবনে হামলায় ৫৫ জনের নামে মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ভবনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় সংস্থাটি ৫৫ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেছে। এতে অজ্ঞাতনামা ৫০০-৬০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় মামলাটি করেন বিটিআরসির লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান জাহেদ।

মামলার এজাহারে বলা হয়, বাংলাদেশে ফোন ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময় নানা দাবিতে আন্দোলন করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিটিআরসির চেয়ারম্যান আন্দোলনকারীদের নিয়ে একাধিকবার তাঁদের দাবিদাওয়ার বিষয় সুরাহার জন্য বৈঠক করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) এনইআইআর (ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি রেজিস্টার) সিস্টেম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়।

এতে আন্দোলনকারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে গতকাল বিকেলে বিটিআরসি ভবনের সামনে রাস্তায় জড়ো হয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং আন্দোলন করতে থাকেন। আন্দোলনের একপর্যায়ে দুষ্কৃতকারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার লক্ষ্যে জনগণের সম্পদ ধ্বংস, কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বিটিআরসি ভবনে ভাঙচুর করেন।

এতে ভবনের কাচের দেয়াল ভেঙে গেছে। আনুমানিক দুই কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ছাড়া বিটিআরসি ভবনের সামনে রাস্তার ওপর থাকা ৫১ সিটের বিটিআরসির এসি স্টাফ বাস ভাঙচুর করেছেন। এতে আনুমানিক এক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

এনইআইআর চালু করায় বিটিআরসি ভবনে মোবাইল ব্যবসায়ীদের হামলা-ভাঙচুর

এজাহারে আরও বলা হয়, আসামিরা অন্তর্ঘাতমূলক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে ঘটনাস্থলে সমবেত হয়ে রাস্তাঘাট বন্ধ করাসহ ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড ঘটান। এ সময় ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত হলে দুষ্কৃতকারীদের অনেকে পালিয়ে যায়। তবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ৪৫ জনকে ধরতে সক্ষম হন।

মামলায় ৪৫ জনের নাম-পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। এজাহারে বলা হয়েছে, এই ৪৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের পর আরও ১০ জনের নাম-পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁদের ষড়যন্ত্র ও সহায়তায় ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালানো হয়েছে বলে আটক হওয়া আসামিরা স্বীকার করেছেন। এই ১০ জনের নামও মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও ৫০০-৬০০ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি এই হামলা ও ভাঙচুরের ষড়যন্ত্র ও সহায়তা করেছেন বলে এজাহারে জানানো হয়।

বিটিআরসি ভবনে হামলার ঘটনায় ২৬ জন আটক

প্রসঙ্গত, এনইআইআর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বেশ কিছুদিন ধরে আন্দোলন করছিলেন মোবাইল ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বিরোধিতা সত্ত্বেও পূর্বঘোষণা অনুযায়ী গতকাল এনইআইআর কার্যকর হয়। এরপরই বিটিআরসি ভবনের সামনে আবারও বিক্ষোভ শুরু করেন ব্যবসায়ীরা এবং ইটপাটকেল ছুড়ে ভবনে হামলা চালান।

সম্পর্কিত

বিটিআরসি ভবনে হামলার মামলায় ৪৫ আসামি কারাগারে

হাদি হত্যার বিচার দাবিতে আবারও শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চ

রাজধানীতে বাসা থেকে নারী পুলিশ সদস্যের মরদেহ উদ্ধার, স্বামীর দাবি—আত্মহত্যা

ঘন কুয়াশায় শাহজালালে নামতে না পেরে চট্টগ্রাম-কলকাতা-ব্যাংককে গেল ৯ ফ্লাইট

বিটিআরসি ভবনে হামলার ঘটনায় ২৬ জন আটক

হাদি হত্যা: সঞ্জয় ও অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ফয়সালের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি

কেরানীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ: পলাতক পরিচালকের স্ত্রীসহ তিন নারী রিমান্ড শেষে কারাগারে

বাণিজ্য মেলায় থাকবে বিআরটিসির বাস সার্ভিস, উদ্বোধন দুই দিন পেছাল

রাজধানীর বসুন্ধরায় আইনজীবীকে পিটিয়ে হত্যা

রাজধানীর হাজারীবাগে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা