হোম > সারা দেশ > ঢাকা

অ্যাম্বুলেন্স-বাসের সংঘর্ষ, আত্মীয়ের লাশ নিয়ে বাড়িতে ফেরা হলো না ইসমাইলের

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে আজ শুক্রবার দুপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স ও যাত্রীবাহী বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামে মারা যাওয়া এক স্বজনের মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া নিয়ে যাচ্ছিলেন ইসমাইল হাওলাদার (৫৫)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন আত্মীয়। কিন্তু তাঁর আর মরদেহ নিয়ে বাড়িতে ফেরা হলো না। নিজেই বাড়িতে ফিরলেন লাশ হয়ে।

আজ শুক্রবার দুপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মুকসুদপুর উপজেলার দিগনগর ইউনিয়নের জোয়ারিয়া এলাকায় লাশবাহী অ্যাম্বুলেন্স ও যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান অ্যাম্বুলেন্সে থাকা ইসমাইল। এ ঘটনায় সাতজন আহত হয়েছেন।

ইসমাইল হাওলাদার মঠবাড়িয়া উপজেলার সবুজনগর গ্রামের রহমান হাওলাদারের ছেলে।

ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রোকিবুজ্জামান জানান, ইসমাইল হাওলাদারসহ কয়েকজন একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁদের এক আত্মীয়ের মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের বাড়ি মঠবাড়িয়া উপজেলার সবুজনগর গ্রামে। দুপুরে অ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মুকসুদপুর উপজেলার দিগনগর ইউনিয়নের জোয়ারিয়া এলাকায় পৌঁছায়। এ সময় বিপরীতমুখী বরিশাল থেকে আসা ঢাকাগামী বিএমএফ পরিবহন নামের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে যানবাহন দুটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং অ্যাম্বুলেন্সে থাকা ইসমাইল হাওলাদার ঘটনাস্থলেই মারা যান।

রোকিবুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে মুকসুদপুর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেন। এ ছাড়া আহতদের ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান।

সম্পর্কিত

সিসা বারে হত্যাকাণ্ডে বনানী থেকে গ্রেপ্তার ৪ জন কারাগারে, কুমিল্লায় গ্রেপ্তার আরও ২

শেওড়াপাড়ায় নিহত সেই গৃহবধূর মরদেহ নিয়ে থানায় বিক্ষোভ, স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা

নরসিংদীতে শোকসভা করার অভিযোগে আ.লীগ নেতা আটক

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

বনানীতে সিসা বারে যুবককে হত্যা, প্রধান ২ আসামি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার

মাদারীপুরে গণভোজের আয়োজন করায় ২ আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

গায়েহলুদের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার সময় সড়কে প্রাণ গেল যুবকের

টুঙ্গিপাড়ায় রাতে গ্রামীণ ব্যাংকের গেটে কালো পতাকা

টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবের সমাধিতে কঠোর নিরাপত্তা

‘গোপালগঞ্জ নামে হয়তো বাংলাদেশে কোনো জেলা থাকবে না’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা