হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাকসু নির্বাচন বৃহস্পতিবার, এখনো মেলেনি ডোপ টেস্টের ফলাফল

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন হবে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর)। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে ভোটের প্রচার।

সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলবে ভোট গ্রহণ। এরপর একই দিনে ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর জন্য ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হলেও সবাই এতে অংশগ্রহণ করেননি।

চিকিৎসাকেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, এখন পর্যন্ত ডোপ টেস্ট সম্পন্ন করেছেন ৫৬৭ জন। এর মধ্যে ১৬৩ জন কেন্দ্রীয় সংসদের প্রার্থী এবং ৪০৪ জন হল সংসদের প্রার্থী। তবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সংসদের মোট প্রার্থী ১৭৯ জন এবং হল সংসদের মোট প্রার্থী ৪৪৩ জন। এ হিসাবে কেন্দ্রীয় সংসদের ১৬ জন ও হল সংসদের ১২৪ জন প্রার্থী ডোপ টেস্টে অংশ নেননি।

তবে ইতিমধ্যে ব্যালট পেপার ছাপানো হয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে কেউ যদি ডোপ টেস্টে বাদ পড়েন—এমন পরিস্থিতিতে কী হবে—এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনিরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত ডোপ টেস্টের ফলাফল পাইনি। যেহেতু ব্যালট ছাপা হয়ে গেছে, সে ক্ষেত্রে ব্যালট থেকে তো কারও নাম বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই এখন।

‘তবে আমরা আশা করি, কালকে ভোটের ফলাফলের আগে আমরা ডোপ টেস্টের ফলাফল পেয়ে যাব। সেখানে যদি কেউ ধরা পড়ে, আমরা সেটা প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করব।’

সম্পর্কিত

দক্ষিণখানে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

নির্বাচনে সিসিটিভি ও বডি ওর্ন ক্যামেরার বিষয়ে ‘করণীয় কিছু’ নেই: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ইসি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

এবার প্লট দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক

ভোট গণনা চলছে, ঢাবির বিভিন্ন প্রবেশপথে ভিড় না করার অনুরোধ ডিএমপির

ডোপ টেস্টে অংশ নেননি জাকসুর সব প্রার্থী

ফরিদপুরে আসন পুনর্বিন্যাস: বিক্ষোভ-অবরোধে ঘি ঢাললেন নিক্সন

জাকসু নির্বাচনে মোতায়েন করা হবে ১০০০ পুলিশ

জাকসু নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন জিএস প্রার্থী সেই ছাত্রদল নেত্রী

হত্যাচেষ্টা মামলায় ছাত্রলীগ নেতা মুকিব রিমান্ডে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা