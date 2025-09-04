হোম > সারা দেশ > ঢাকা

সিএমএম আদালতে সাংবাদিকের ওপর হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সময় টিভির সাংবাদিক আসিফ হোসাইন সিয়ামের ওপর হামলা হয়। ছবি: স্ক্রিনশট

সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নার জামিন শুনানিতে দায়িত্ব পালন করার সময় সাংবাদিকের ওপর আইনজীবীদের হামলার ঘটনায় সময় টিভির সাংবাদিক আসিফ হোসাইন সিয়াম আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হাসিব উল্লাহ পিয়াসের আদালতে এ ঘটনা ঘটে।

এদিন শাহবাগ থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় সাংবাদিক পান্নাকে আদালতে আনা হয়। পরে বিচারক আদালতে আসেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিচারক আইনজীবী ও সাংবাদিক ছাড়া অন্যদের বেরিয়ে যেতে বলেন।

এ সময় দায়িত্ব পালনরত সাংবাদিক সিয়ামকে ও নিউ এজের একজন সাংবাদিককে বেরিয়ে যেতে বলেন একজন আইনজীবী। তখন সময় টিভির সাংবাদিক আসিফ হোসাইন সিয়াম ওই আইনজীবীকে বলেন, ‘আমি একজন সাংবাদিক।’

সময় টিভির সাংবাদিক সিয়াম বলেন, ‘এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এক আইনজীবী আমার নাক ও মুখ বরাবর ঘুষি মারেন।’

সাংবাদিক সিয়াম আরও জানান, তিনি তাৎক্ষণিক বিচারককে বিষয়টি জানান। তখন হামলাকারী আইনজীবীসহ আরও কয়েকজন তাঁকে টেনেহিঁচড়ে বের করে দিতে চান। তবে হামলাকারী আইনজীবীরা রাষ্ট্র না আসামি পক্ষের— এ বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে পারেননি হামলায় আহত সিয়াম।

