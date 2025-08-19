বনানীতে সিসা বারে যুবক হত্যা: চার আসামি ৩ দিনের রিমান্ডে

রাজধানীর বনানীতে এক সিসা বারে ছুরিকাঘাতে রাহাত হোসেন রাব্বি হত্যার ঘটনায় চার আসামিকে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াদুর রহমান এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন আদালতের বনানী থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই মোক্তার হোসেন।
রিমান্ডে নেওয়া আসামিরা হলেন মীর হোসেন (২২), ফজলে রাব্বি (২৪), সাব্বির আহমেদ সুমন (৩০) ও আরাফাত ইসলাম ফাহিম (২৭)।
আজ এ চার আসামিকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই আমজাদ শেখ তাঁদের সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন।
অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড আবেদন বাতিল করে জামিনের আবেদন করেন। আদালত শুনানি শেষে প্রত্যেককে তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
১৪ আগস্ট ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বনানীতে ‘৩৬০ ডিগ্রি’ নামের ওই সিসা বার থেকে নামার সময় ভবনের সিঁড়িতে রাহাত হোসেন রাব্বিকে (৩১) ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনাস্থলের সিসি (ক্লোজড সার্কিট) ক্যামেরার ভিডিওতে দেখা গেছে, সেদিন ভোরবেলা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তিনজন ব্যক্তি রাব্বিকে ঘিরে ধরেন। এরপর তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয়। দুর্বৃত্তদের মধ্যে একজনকে রাব্বিকে কিছু একটা দিয়ে পেটাতেও দেখা যায়। পরে রাব্বি পেছনের দিকে সরে লিফটের সামনে চলে গেলে একজনকে দুবার রাব্বির দিকে কিছু একটা ছুড়ে মারতে দেখা যায়। আরও একজন এসে রাব্বির ডান হাতের কনুইয়ে ছুরিকাঘাত করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান।
এ ঘটনায় গত শুক্রবার বনানী থানায় মামলা করেন রাব্বির বাবা রবিউল আউয়াল।