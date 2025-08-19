হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বনানীতে সিসা বারে যুবক হত্যা: চার আসামি ৩ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

ফাইল ছবি

রাজধানীর বনানীতে এক সিসা বারে ছুরিকাঘাতে রাহাত হোসেন রাব্বি হত্যার ঘটনায় চার আসামিকে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াদুর রহমান এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন আদালতের বনানী থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই মোক্তার হোসেন।

রিমান্ডে নেওয়া আসামিরা হলেন মীর হোসেন (২২), ফজলে রাব্বি (২৪), সাব্বির আহমেদ সুমন (৩০) ও আরাফাত ইসলাম ফাহিম (২৭)।

আজ এ চার আসামিকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই আমজাদ শেখ তাঁদের সাত দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন।

অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড আবেদন বাতিল করে জামিনের আবেদন করেন। আদালত শুনানি শেষে প্রত্যেককে তিন দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

১৪ আগস্ট ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বনানীতে ‘৩৬০ ডিগ্রি’ নামের ওই সিসা বার থেকে নামার সময় ভবনের সিঁড়িতে রাহাত হোসেন রাব্বিকে (৩১) ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনাস্থলের সিসি (ক্লোজড সার্কিট) ক্যামেরার ভিডিওতে দেখা গেছে, সেদিন ভোরবেলা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় তিনজন ব্যক্তি রাব্বিকে ঘিরে ধরেন। এরপর তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয়। দুর্বৃত্তদের মধ্যে একজনকে রাব্বিকে কিছু একটা দিয়ে পেটাতেও দেখা যায়। পরে রাব্বি পেছনের দিকে সরে লিফটের সামনে চলে গেলে একজনকে দুবার রাব্বির দিকে কিছু একটা ছুড়ে মারতে দেখা যায়। আরও একজন এসে রাব্বির ডান হাতের কনুইয়ে ছুরিকাঘাত করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান।

এ ঘটনায় গত শুক্রবার বনানী থানায় মামলা করেন রাব্বির বাবা রবিউল আউয়াল।

সম্পর্কিত

সাবেক মন্ত্রী শাহাব উদ্দিন ও পরিবারের ৮ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাভারে পোশাক কারখানার ৬৮ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই পক্ষের টেঁটাযুদ্ধ, আহত ১০

৫ মাস ধরে বন্ধ পাতাল মেট্রোরেলের কাজ, ব্যয় বাড়ার শঙ্কা

পাওনা টাকা চাওয়ায় সোনারগাঁয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

ফরিদপুরে অপহৃত শিশুর লাশ মিলল বিলে, গৃহপরিচারকসহ গ্রেপ্তার ২

ধলেশ্বরী নদীতে মাদ্রাসাছাত্রের লাশ উদ্ধার

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতির মৃত্যু

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ২ সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার, ৫ দিনের রিমান্ডে

সচিবালয়ের সামনে জুলাই শহীদ পরিবার ও আহতদের বিক্ষোভ, আইন উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা