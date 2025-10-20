হোম > সারা দেশ > ঢাকা

পর্নোগ্রাফিতে জড়িত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আলোচিত বাংলাদেশি পর্নো তারকা যুগলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। দেশে বসেই পর্নোগ্রাফি কনটেন্ট তৈরি করে আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে তাঁরা। এমনকি দেশে অন্যদের এই কাজে যুক্ত হওয়ার প্রলোভন দেখাতেন।

আজ সোমবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত। তিনি বলেন, গতকাল বান্দরবান থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার নারীর বাড়ি মানিকগঞ্জ এবং পুরুষের বাড়ি চট্টগ্রামে।

সিআইডির সাইবার অপরাধ দমন বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই যুগল বাংলাদেশে বসে বিদেশি সার্ভারে ভিডিও আপলোড করতেন। এসব ভিডিও বিশ্বের জনপ্রিয় পর্নো সাইটে প্রকাশিত হয়ে লাখ লাখবার দেখা হয়। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্নোগ্রাফি ডেটাবেইসে তাদের নাম ও অবস্থান শনাক্ত হওয়ার পরই বিষয়টি সিআইডির নজরে আসে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করেছেন, কয়েক বছর ধরে বিদেশি দর্শকদের জন্য ভিডিও তৈরি করতেন। এসব কনটেন্ট বিক্রি করে তাঁরা বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছেন। আয়ের বেশির ভাগ অংশ পাঠানো হতো বিদেশি ব্যাংক ও ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্টে।

সিআইডির এক কর্মকর্তা জানান, অভিযানের সময় তাঁদের বাসা থেকে একাধিক মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, লাইটিং সেটআপ, মেমোরি কার্ড ও বিদেশি ওয়েবসাইটে প্রবেশের লগইন তথ্য জব্দ করা হয়েছে।

পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ও মানিলন্ডারিং আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলে জানায় সিআইডি।

উল্লেখ্য, ডিসেন্ট নামে একটি বাংলাদেশি নিউজ পোর্টালে এই যুগলকে নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপরই তাঁদের নিয়ে সারা দেশে আলোচনা শুরু হয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও তৎপর হয়।

