ডিএসসিসির কর্মকর্তাদের গাড়ির জ্বালানি বরাদ্দ কমল

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে একাধিক নির্দেশনা জারি করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত গাড়িতে জ্বালানি সরবরাহ ৩০ শতাংশ ও বর্জ্যবাহী গাড়িতে ২০ শতাংশ কমানো হয়েছে।
আজ সোমবার সংস্থাটির প্রশাসক মো. আবদুস সালামের নির্দেশে ব্যয় সংকোচন ও সম্পদ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে এ-সংক্রান্ত দপ্তর আদেশ জারি করা হয়। আদেশে কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক কাজে গাড়ির ব্যবহার সীমিত রাখার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য অফিসে দিনের বেলা প্রাকৃতিক আলো ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত আলো থাকলে বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার না করা, বিদ্যমান বাতির অর্ধেক ব্যবহার করা এবং অপ্রয়োজনীয় লাইট বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দপ্তর আদেশে আরও বলা হয়, অফিস চলাকালে প্রয়োজন ছাড়া ফ্যান, এয়ার কন্ডিশনারসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালানো যাবে না। এয়ার কন্ডিশনারের তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি রাখতে হবে। অফিসকক্ষ ত্যাগের সময় বাতি, ফ্যান ও এসি বন্ধ করার পাশাপাশি অফিস শেষে কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানারসহ সব বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে।
ডিএসসিসির সচিব মোহাম্মদ নাছিম আহমেদ স্বাক্ষরিত এ দপ্তর আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং সংস্থার সব বিভাগ ও আঞ্চলিক কার্যালয়কে নির্দেশনাগুলো কঠোরভাবে অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।