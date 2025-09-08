রাজধানীর খিলক্ষেতে মাইক্রোবাস থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৪

রাজধানীর খিলক্ষেত থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ১১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে র্যাব-১। এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের খিলক্ষেতের ঢাকা রিজেন্সি হোটেলের সামনের সড়ক থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে র্যাব-১-এর জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ সুপার সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া অফিসার) সালমান নূর আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার গোলাম মাওলা কায়েছ (৫৭), ঝিনাইদহের কালিগঞ্জের নাসিম রেজা (৩০), পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার আবুল কালাম আজাদ (৪০) ও মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার পিয়ার হোসেন (৪২)। গ্রেপ্তারের সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি দেশীয় পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, ১১ রাউন্ড অ্যামুনেশন (গুলি), দুটি ওয়ান শুটারগান (দেশি আগ্নেয়াস্ত্র), দুটি কার্তুজ, একটি মাইক্রোবাস, চারটি মোবাইল ফোন ও ৪ হাজার ২০০ টাকা উদ্ধার করে জব্দ করা হয়।
র্যাব-১-এর জ্যেষ্ঠ এএসপি সালমান নূর আলম বলেন, খিলক্ষেতের মহাসড়কে বিশেষ চেকপোস্ট চালিয়ে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র, ১৪ রাউন্ড গুলিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় আগ্নেয়াস্ত্র বহনে ব্যবহৃত একটি মাইক্রোবাস জব্দ করা হয়েছে।
এ ঘটনায় খিলক্ষেত থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানিয়েছেন র্যাব কর্মকর্তা সালমান।