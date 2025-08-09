হোম > সারা দেশ > ঢাকা

বাসচাপায় অটোরিকশাচালক নিহত, আহত ১০

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি

বাসচাপায় ক্ষতিগ্রস্ত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বাসের ধাক্কায় এক সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার বাঘাবাড়ী এলাকায় পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় ৮-১০ জন আহত হন।

জানা গেছে, একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে একটি অটোরিকশার চালক নিহত এবং ৮-১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ও আহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (শাহজাদপুর সার্কেল) মো. কামরুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি অটোরিকশাকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার চালক মারা যান। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

