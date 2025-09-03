দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে বিদেশি পিস্তল, গুলি, ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৪

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায় একাধিক অভিযান চালিয়ে অবৈধ অস্ত্র, বিস্ফোরক, মাদক ও সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে র্যাব-১০। এ সময় গ্রেপ্তার করা হয়েছে অন্তত ৪ জনকে। বুধবার দুপুরে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র্যাব মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানায় র্যাব-১০ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান।
র্যাব-১০ এর অধিনায়ক জানান, মঙ্গলবার রাতে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার নেকরোজবাগের দশগ্রাম কবরস্থানের পাশের একটি গলিতে অভিযান চালায় র্যাব। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে মো. সাহিদ (৪৬) নামে একজনকে আটক করা হয়। পরে তার তথ্য অনুযায়ী, তার ভবনের নিচতলার পুরোনো মুরগির খামার থেকে ২টি বিদেশি পিস্তল,২টি ম্যাগাজিন, ৩ রাউন্ড গুলি,১টি চাইনিজ কুড়াল,১টি সুইচ গিয়ার চাকু,১টি নোজ প্লাস, ১৭৫ পিস ইয়াবা, ৯৫ গ্রাম গাঁজা ও ৪টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়।
এর আগে সন্ধ্যায় চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার মাঝিগাছা এলাকায় অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত টিনের ঘরের পাশে মাটিচাপা অবস্থায় ১টি বিদেশি তড়াশ পিস্তল,২টি ম্যাগাজিন ও ৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গুলিতে ‘বিপি-১৭’ লেখা থাকায় প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি পুলিশ থেকে লুট হওয়া অস্ত্র।
র্যাব জানায়, গত সোমবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার নিচিন্তাপুর এলাকায় মেসার্স মলি ট্রেডার্স নামের একটি সিমেন্টের দোকানে অভিযান চালিয়ে সাধন সরকার ওরফে সাইফুল ইসলাম (৩০) নামে একজনকে আটক করা হয়। দোকানের ভেতর থেকে ১টি বিদেশি পিস্তল,১টি ম্যাগাজিন ও ৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তার বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। তার আগে ঢাকার যাত্রাবাড়ীর বিবির বাগিচা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ফ্যান্টাসি টাওয়ারের একটি ফ্ল্যাট থেকে ৪টি অবিস্ফোরিত গ্রেনেড উদ্ধার করা হয় এবং ফয়সাল খান (৩০) নামে একজনকে আটক করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই দিন ডেমরা থানা এলাকায় আরও ৪টি অবিস্ফোরিত গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়।
অন্যদিকে, একই দিন ভোরে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার গদাবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ৩৩ লাখ টাকা মূল্যের ১১০ কেজি গাঁজাসহ মো. ইউনুস (৩৩) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।
র্যাব জানায়, এই অভিযানগুলো র্যাব-১০ এর গোয়েন্দা নজরদারি, দ্রুত প্রতিক্রিয়া ও পেশাদারির অংশ। লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি অপরাধীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে র্যাবের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।
গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে