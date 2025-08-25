হোম > সারা দেশ > ঢাকা

টঙ্গীতে বেইলি ব্রিজের দাবিতে বিক্ষোভ, মহাসড়ক অবরোধ

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে তুরাগ নদের ওপর বেইলি ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে আজ সকালে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন ব্যবসায়ীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীতে তুরাগ নদের ওপর বেইলি ব্রিজ নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন টঙ্গী বাজারের ব্যবসায়ীরা। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় তাঁরা এ মানববন্ধন করেন। এ সময় বিআরটি প্রকল্পের উড়ালসেতুর টঙ্গী বাজার অংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যবসায়ী ছাড়াও বিক্ষোভে অংশ নেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান উদ্দিন সরকার, শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি সালাহ উদ্দিন সরকার, গাজীপুর মহানগর জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি মোহাম্মদ আফজাল হোসাইন, টঙ্গী পূর্ব থানা বিএনপির সভাপতি সরকার জাবেদ আহমেদ সুমন, টঙ্গী পূর্ব থানার দপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান ব্যাপারী, টঙ্গী পশ্চিম থানা বিএনপির আহ্বায়ক বশির উদ্দিন, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন বাট, রাশেদুল ইসলাম কিরণ, গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক আব্দুর রহিম খান কালা, সরকার শাহনূর ইসলাম রনি, টঙ্গী বাজার ব্যবসায়ী সংগঠনের সভাপতি আব্দুস সাত্তারসহ টঙ্গী, উত্তরা, আব্দুল্লাহপুর ও কামারপাড়ার এলাকার ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ীরা জানান, টঙ্গী বাজারটি এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার। এ বাজারে প্রায় ২৫ হাজার দোকানপাট রয়েছে। এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় মালামাল কিনতে প্রতিনিয়ত লাখো মানুষের সমাগম হয়। বিআরটি প্রকল্পের উড়াল সড়ক চালু হওয়ার পর থেকে মহাসড়কের পশ্চিম পাশে থাকা বেইলি ব্রিজটি বিআরটি কর্তৃপক্ষ ভেঙে দেয়। এতে উত্তরার সঙ্গে টঙ্গীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তুরাগ নদের ওপর বেইলি ব্রিজটি এক বছর আগে ভেঙে দেওয়ায় বাজারে বেচাকেনা বন্ধ হয়ে যায়। বিআরটি ও সওজ কর্তৃপক্ষকে অসুবিধার কথা জানানো হলেও তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এ সময় বক্তারা নতুন বেইলি ব্রিজের দাবি জানান।

টঙ্গী সড়ক উপবিভাগীয় প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘এটি সেতু বিভাগের কাজ। বিষয়টি ইতিপূর্বে আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আজ আবারও বিষয়টি অবগত করেছি।’

সম্পর্কিত

ফজলুর রহমানকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বাসার সামনে অবস্থান

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

আবু জাফর শামসুদ্দীনের ৩৭তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

গোপালগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় যুবক নিহত, আহত ২

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাকুল্যা বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীছাউনি ও টয়লেট বেহাল

আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ প্রার্থীদের

নিরাপত্তায় থাকবে সেনাবাহিনী-বিজিবি

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

উত্তরায় বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের বক্তব্যের প্রতিবাদে মশাল মিছিল

হত্যা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৌহিদ আফ্রিদি গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা