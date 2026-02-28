ডেমরায় চাঁদাবাজির অভিযোগে সেনাবাহিনীর অভিযানে দুজন আটক

রাজধানীর ডেমরায় অবৈধ দোকান বসিয়ে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে দুজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আজ শনিবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে স্টাফ কোয়ার্টার সংলগ্ন হাজিনগর এলাকার অটো স্ট্যান্ড থেকে তাদের হাতেনাতে আটক করেছে সেনাবাহিনীর অভিযানিক দল।
আটক ব্যক্তিদের নাম– পাভেল ও লোকমান। তারা ওই স্ট্যান্ডে সড়কের দুপাশে অবৈধ দোকানপাট বসিয়ে দোকান ভেদে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা দৈনিক চাঁদা আদায় করছিলেন বলে অভিযোগ ছিল।
ফুলবাড়িয়া আর্মি ক্যাম্পের মেজর সাদাতের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়েছে। তিনি জানান, থানা–পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।
সেনাবাহিনীর বরাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে ডেমরা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মুরাদ হোসেন বলেন, হাজিনগর এলাকায় সড়কে দোকানপাট থেকে কতিপয় চাঁদাবাজ অবৈধভাবে চাঁদাবাজি করছে এমন খবরের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী অভিযান চালায়। এ সময় দুজনকে আটক করে থানা-পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।