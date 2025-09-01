ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের আদেশের বিরুদ্ধে চেম্বার আদালতে যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: আইনজীবী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত চেয়ে আজ বা কালকের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চেম্বার আদালতে আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনজীবী শিশির মনির। এ সময় তিনি বলেন, রিটকারী ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চাননি।
আজ সোমবার এক রিটের প্রাথমিক শুনানিতে ডাকসু নির্বাচন প্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কার্যক্রম স্থগিতের আদেশ দেন বিচারপতি হাবিবুল গনি ও বিচারপতি শেখ তাহসিন আলীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ। আদেশ অনুযায়ী, আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচন স্থগিত থাকবে।
এর আগে গত রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’-এর মনোনীত জিএস প্রার্থী এসএম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়। রিটটি দায়ের করেন বাম ছাত্রসংগঠনগুলোর জোট সমর্থিত প্যানেল ‘মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন’ মনোনীত জিএস পদপ্রার্থী বিএম ফাহমিদা আলম।
বিচারপতি মো. হাবিবুল গণি এবং বিচারপতি শেখ তাহসান আলীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রিট আবেদনের শুনানি গ্রহণের জন্য মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দিন ধার্য করেন। বলা হয়েছিল, এই শুনানির পর আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফরহাদের প্রার্থিতার বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশনা আসতে পারে। তবে আজ সোমবার বিষয়টি জরুরি হিসেবে শুনানি করা হয়।
রিটকারীর পক্ষে আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া শুনানিতে মামলার আইনি দিকগুলো তুলে ধরেন। অন্যদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির।
শুনানিতে রিটকারীর আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, এস এম ফরহাদ ২০২২ সালে ছাত্রলীগের কমিটিতে ছিলেন। ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্টতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ২৮ জনের প্রার্থিতা বাতিল করেছে।
অন্যদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, এস এম ফরহাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর কাউকে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই। তাছাড়া ফরহাদের বিষয়ে কেবল একটি প্যাড ছাড়া আর কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই। তিনি জুলাই বিপ্লবের অন্যতম নেতা। জুলাই আন্দোলনে এস এম ফরহাদের ভূমিকা নিয়ে ডাকসুর ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদের তাঁর বক্তব্যে কথা বলেছেন।
উল্লেখ্য, ডাকসু নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা পুরোদমে চলছে। তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।