আদালতে নেওয়ার সময় পালালেন আসামি, ২ পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

মাদারীপুরের রাজৈর থানা থেকে আদালতে নেওয়ার সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় এক আসামি পালিয়ে গেছেন। তাঁর নাম অনিমেষ ওরফে ঘনি গাইন (৩২)। এ ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলায় আজ সোমবার রাজৈর থানার দুই পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
পলাতক অনিমেষ রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ি ইউনিয়নের কদমবাড়ি মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত ক্ষীতিশ চন্দ্র গাইনের ছেলে।
জানা গেছে, গতকাল রোববার রাতে অভিযান চালিয়ে রাজৈর উপজেলার টেকেরহাট ঘোষালকান্দি গ্রামের টিসিবি গোডাউনের সামনে থেকে ২০টি ইয়াবা বড়িসহ অনিমেষ ও মালিক বালা নামের দুই যুবককে আটক করে থানা-পুলিশ। আজ দুপুরে তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়। পরে দুপুরে মাদারীপুর আদালতে নেওয়ার উদ্দেশ্যে থানা থেকে বের করে পুলিশ। গাড়িতে তোলার সময় পুলিশের এক কনস্টেবলকে ধাক্কা দিয়ে থানার ফটক থেকে হাতকড়ার মধ্য থেকে হাত বের করে দৌড়ে পালিয়ে যান অনিমেষ।
এ ঘটনায় আসামিদের দায়িত্বে থাকা রাজৈর থানার দুই পুলিশ সদস্য আহসান হাবিব ও সাদ্দাম হোসেনকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এদিকে পলাতক আসামিকে ধরতে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।
মাদারীপুরের পুলিশ সুপার নাঈমুল হাছান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মাদক মামলার আসামি পালানোর ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ ছাড়া পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’