সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে আহত বিজিবি সদস্যকে সিএমএইচে স্থানান্তর

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে আহত বিজিবির সদস্য নায়েক মো. আক্তার হোসেনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রামু সেনানিবাসের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) থেকে বিজিবির হেলিকপ্টারে করে ঢাকা সেনানিবাসের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) স্থানান্তর করা হয়েছে।
আজ সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত রোববার সকালে বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তমব্রু সীমান্তে টহলরত অবস্থায় বিজিবি সদস্য নায়েক মো. আক্তার হোসেন মাইন বিস্ফোরণে আহত হন। আহত বিজিবি সদস্যকে তাৎক্ষণিকভাবে রামু সেনানিবাসের সিএমএইচে পাঠিয়ে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হয়। আজ বিকেলে আহত নায়েক মো. আক্তার হোসেনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিজিবির হেলিকপ্টারে করে ঢাকা সিএমএইচ আনা হয়েছে।