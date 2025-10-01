হোম > সারা দেশ > ঢাকা

নড়াইলের সাবেক এমপি মুক্তি ও আ.লীগ নেতা মোজাম্মেল রিমান্ড শেষে কারাগারে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

কবিরুল হক মুক্তি। ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজধানীর গুলশান থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় নড়াইল-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বি এম কবিরুল হক মুক্তিসহ দুজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ তাঁদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আওয়ামী লীগের অন্য নেতা হলেন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য মো. মোজাম্মেল হক (৬৭)।

দুপুরের পর দুজনকে ছয় দিনের রিমান্ড শেষে আদালতে হাজির করে গুলশান থানা-পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার এসআই আব্দুস সালাম তাঁদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত ওই আবেদন মঞ্জুর করে দুজনকেই কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুজ্জামান দিপু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর দুজনকে ছয় দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এর আগে ২৪ সেপ্টেম্বর রাত ৯টার দিকে রাজধানীর নিকেতন এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে গুলশান থানা-পুলিশ। পরে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়।

১২ সেপ্টেম্বর বেলা দেড়টার দিকে গুলশান থানার ডা. ফজলে রাব্বী পার্কের দক্ষিণ পার্শ্বে সেতুর ওপর নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ঝটিকা মিছিল বের করেন। মিছিলে তাঁরা রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে উসকানিমূলক স্লোগান দেন। এ ঘটনায় গুলশান থানার এসআই মো. মাহাবুব হোসাইন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা করেন।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, মিছিলকারীরা রাস্তায় চলাচলরত গাড়ি ভাঙচুর করার চেষ্টা চালিয়ে জনমনে ভীতি সৃষ্টি করেন।

