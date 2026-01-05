হোম > সারা দেশ > ঢাকা

জাবির আবাসিক হল থেকে ২০ বোতল বিদেশি মদ জব্দ

জাবি প্রতিনিধি 

জব্দ করা বিদেশি মদ। ছবি: সংগৃহীত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের একটি কক্ষ থেকে ২০ বোতল বিদেশি মদ জব্দ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল রোববার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল প্রশাসন ও হল সংসদের যৌথ উদ্যোগে একটি অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে হলের ৭২৩ নম্বর কক্ষ থেকে এসব বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে আটক করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আটকৃত শিক্ষার্থীর নাম ফজলে আজওয়াদ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তাঁর বাড়ি জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার তারটিয়া গ্রামে।

জানা গেছে, ফজলে আজওয়াদ মীর মশাররফ হোসেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলে অবস্থান করছিলেন।

এ বিষয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘আমরা গোপন সূত্রের ভিত্তিতে জানতে পারি হলের ৭২৩ নম্বর রুমে মাদকদ্রব্যের উপস্থিতি আছে। এই প্রেক্ষিতে, আমরা হল প্রশাসন এবং হল সংসদ একটি অভিযান পরিচালনা করি। অভিযানে আমরা ২০ বোতল বিদেশি মদ জব্দ করি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেব এবং সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে পরবর্তীতে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

সম্পর্কিত

‘মার্চ ফর ইনসাফ’ চালিয়ে যাবে ইনকিলাব মঞ্চ

মাদুরোর মুক্তির দাবিতে মার্কিন দূতাবাস ঘেরাওয়ের ডাক গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের

জীবন বাঁচাতে ডোবায় ঝাঁপ দিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি খোকনের

উড়ালসড়কে প্রাইভেট কার-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ১

বসুন্ধরায় আইনজীবী হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

শীতের সকালে গুলশানের মাদ্রাসায় নারীকে খুঁটিতে বেঁধে পানি ঢেলে নির্যাতন

সেই আবেদ আলীর সহযোগী জাকারিয়ার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা ও সচিবালয় এলাকায় সব ধরনের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ

বিএনপির প্রার্থী শরীফুল আলমের সম্পদের পরিমাণ ৩২ কোটি, মামলা রয়েছে ৭৩টি

পেঁপে ভাজি খাইয়ে অজ্ঞান করে বাসায় চুরি, রাজধানীতে গৃহকর্মীসহ গ্রেপ্তার ২
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা