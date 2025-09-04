মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে সিমেন্টবাহী ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন। আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে সিংগাইর পৌর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন: মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার নিলুয়া গ্রামের আব্দুল মান্নান (২৩) এবং হরিরামপুর উপজেলার ঝিটকা এলাকার মনির হোসেন (৬০)।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সকালে চার যাত্রী নিয়ে মানিকগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা সিংগাইর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা সিমেন্টবাহী একটি ট্রাক সেটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুই যাত্রী নিহত হন। গুরুতর আহত হন আরও দুজন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠান।
আহতরা হলেন: মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দক্ষিণ সেওতা গ্রামের মহসিন (৩২) এবং পাবনার সাথিয়া উপজেলার পাটগাড়ী গ্রামের শাহজাহান আলী (৬০)।
এ ব্যাপারে সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌফিক আজম বলেন, ট্রাক ও সিএনজি অটোচালক পালিয়েছেন। তবে ট্রাক ও সিএনজি অটো আমাদের হেফাজতে রয়েছে। নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।